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Cristiano Ronaldo e Mané lideram o Al-Nassr diante do Al-Khulood; e mudanças na escalação de Postecoglou!

Al-Nassr x Al-Kholood
Al-Nassr
Al-Kholood
Campeonato Saudita
C. Ronaldo
Arábia Saudita
Portugal

Cristiano Ronaldo à frente do elenco do Al-Nassr

O Al-Nassr anunciou sua escalação titular para o confronto contra o Al-Khaleej, nesta quinta-feira à noite, pela décima segunda rodada da Liga Roshn Saudita de Profissionais, em uma partida na qual o time busca conquistar três novos pontos e manter a pressão sobre o Al-Hilal, líder da classificação.

O Al-Nassr entra em campo sob o comando de seu técnico Ange Postecoglou, apostando no português Cristiano Ronaldo e no senegalês Sadio Mané no ataque, ao lado do português João Félix e de Abdullah Al-Hamdan, enquanto o Al-Khaleej procura sair com um resultado positivo diante de um adversário que briga pela liderança do campeonato.

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O Al-Nassr chega ao confronto ocupando a segunda posição na tabela de classificação da Liga Roshn, com 25 pontos em 10 partidas, após conquistar 8 vitórias e um empate contra uma derrota, enquanto o Al-Khaleej aparece na décima colocação, com 12 pontos, somados em 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas.

Próximas partidas
PAT

PAT

Liga dos Campeões da Ásia

02 de nov. de 2026

ALN

ALN

ALK

ALK

Campeonato Saudita

05 de nov. de 2026

ALK

ALK

Mudanças do Al-Nassr em relação ao confronto contra o Al-Faisaly

A escalação do Al-Nassr teve mudanças em comparação ao último confronto contra o Al-Faisaly, que terminou com vitória do time por 3 a 1, já que Angelo Gabriel aparece na equipe titular no lugar de Samu Costa, enquanto Ayman Yahya começa no lugar de Awad Aman, e Mohamed Simakan atua no lugar de Abdulelah Al-Amri. Essas mudanças ainda precisam ser confrontadas com a lista oficial divulgada pelo clube antes de serem confirmadas definitivamente.

• Goleiro: Bento Matheus.

• Defesa: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Ayman Yahya.

• Meio-campo: Abdullah Al-Khaibari, Angelo Gabriel, Abdullah Al-Hamdan, João Félix.

• Ataque: Cristiano Ronaldo, Sadio Mané.

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