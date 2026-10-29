Cristiano Ronaldo e Mané lideram o Al-Nassr diante do Al-Khulood; e mudanças na escalação de Postecoglou!

O Al-Nassr anunciou sua escalação titular para o confronto contra o Al-Khaleej, nesta quinta-feira à noite, pela décima segunda rodada da Liga Roshn Saudita de Profissionais, em uma partida na qual o time busca conquistar três novos pontos e manter a pressão sobre o Al-Hilal, líder da classificação.
O Al-Nassr entra em campo sob o comando de seu técnico Ange Postecoglou, apostando no português Cristiano Ronaldo e no senegalês Sadio Mané no ataque, ao lado do português João Félix e de Abdullah Al-Hamdan, enquanto o Al-Khaleej procura sair com um resultado positivo diante de um adversário que briga pela liderança do campeonato.
Leia também: Yaisle resolve: qual é a posição do Newcastle sobre a contratação de Ivan Toney?
O Al-Nassr chega ao confronto ocupando a segunda posição na tabela de classificação da Liga Roshn, com 25 pontos em 10 partidas, após conquistar 8 vitórias e um empate contra uma derrota, enquanto o Al-Khaleej aparece na décima colocação, com 12 pontos, somados em 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas.
Mudanças do Al-Nassr em relação ao confronto contra o Al-Faisaly
A escalação do Al-Nassr teve mudanças em comparação ao último confronto contra o Al-Faisaly, que terminou com vitória do time por 3 a 1, já que Angelo Gabriel aparece na equipe titular no lugar de Samu Costa, enquanto Ayman Yahya começa no lugar de Awad Aman, e Mohamed Simakan atua no lugar de Abdulelah Al-Amri. Essas mudanças ainda precisam ser confrontadas com a lista oficial divulgada pelo clube antes de serem confirmadas definitivamente.
• Goleiro: Bento Matheus.
• Defesa: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Ayman Yahya.
• Meio-campo: Abdullah Al-Khaibari, Angelo Gabriel, Abdullah Al-Hamdan, João Félix.
• Ataque: Cristiano Ronaldo, Sadio Mané.