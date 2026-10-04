Cristiano Ronaldo desembarca em Riade

O português Cristiano Ronaldo voltou à Arábia Saudita, após chegar a Riade no último domingo, antes do início do confronto entre a seleção de seu país e a Noruega pela Liga das Nações da UEFA, para começar sua preparação para o retorno aos gramados com a camisa do Al-Nassr.

Espera-se que o atacante português, de 41 anos, se incorpore aos treinos do Al-Nassr nos próximos dias, em preparação para o próximo confronto diante do Al-Diriyah, comandado por seu compatriota português Bruno Lage, marcado para esta sexta-feira pela competição do Campeonato Saudita.

O retorno de Ronaldo a Riade ocorreu após o fim de sua participação com a seleção portuguesa, que garantiu sua classificação às quartas de final da Liga das Nações da UEFA, encerrando o jogador o capítulo da pausa internacional e preparando-se para retomar sua trajetória com o Al-Nassr.

Georgina Rodríguez havia compartilhado em suas contas nas redes sociais fotos de dentro do avião, além de imagens do momento da chegada de ambos ao aeroporto de Riade, em referência ao retorno de Ronaldo à Arábia Saudita para a próxima etapa com seu time.