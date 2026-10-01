Os amantes do futebol estiveram ocupados, nas últimas horas, com a crise da saída de Cristiano Ronaldo da concentração de Portugal antes do confronto contra a Dinamarca, pela Liga das Nações da Europa, em meio a um clima estranho e, ao mesmo tempo, habitual que dominou a maior parte da torcida.

Assim que foi anunciada a saída de Ronaldo e sua viagem a Madri, muitos se apressaram em dirigir acusações ao Dom, que variaram entre traição à seleção, egocentrismo, arrogância e outras, sem sequer esperar para saber o que havia acontecido.

Do outro lado, alguns se puseram a defender Ronaldo, o que levou a algo parecido com uma guerra entre os partidários de Cristiano e seus críticos, chegando ao ponto da troca de ofensas.

Durante as últimas horas, muitos relatos, especialmente em Portugal, revelaram diversos bastidores da crise e dissiparam o mistério sobre a causa dos rápidos desdobramentos.

Aqui não vou começar meu relato pelo início da crise, mas vou me deter em uma única cena, que me revelou muitas coisas: a presença de Jesus e do presidente da Federação Portuguesa, Pedro Proença, no aeroporto, para tentar convencer Cristiano a ficar.

Isso me confirmou que a postura de Jesus estava errada nessa crise, pois, do contrário, por que o treinador que estava furioso havia poucas horas e dirigia declarações explosivas em uma coletiva de imprensa iria ao aeroporto tentar aplacar um jogador que ele mesmo atacou na mesma coletiva?

A versão publicada por jornais em Portugal e na Espanha me parece verdadeira, sobretudo diante da postura de Jesus e de sua ida ao aeroporto, pois confirmou que Jesus foi quem convenceu Ronaldo a não se aposentar da seleção após a Copa do Mundo. Em minha opinião, isso é um grande erro do Dom, a quem só restou o sonho de alcançar o gol número 1000, algo que ele poderia conquistar com o Al-Nassr, caso as lesões se afastassem dele.

Jesus também, de acordo com a versão, foi quem combinou com ele a participação em duas partidas (País de Gales e depois Noruega, na quarta rodada), prometeu-lhe em seguida a participação contra a Noruega (na segunda rodada) e descumpriu a promessa, e foi ele também quem pediu desculpas ao Dom em uma reunião com a presença do presidente da federação pelo que havia acontecido na partida contra a Noruega, e depois o atacou com força na coletiva de imprensa horas mais tarde.

E a pergunta importante aqui é: por que Jesus foi até Ronaldo para convencê-lo a não se aposentar e depois fez o que fez com ele durante a atual data Fifa? Não vejo um motivo claro para isso até agora, mas os dias revelarão o que ele planejou.

O que aconteceu vai apagar a história de Ronaldo pela seleção?

Durante os acalorados debates nas redes sociais, muitos afirmaram que Ronaldo destruiu sua história com esse passo surpreendente.

A essas pessoas eu digo que o que Ronaldo fez por Portugal continuará sendo uma história contada na história do futebol, e não apenas na história do país europeu.

Pois os números, as conquistas e os títulos de Ronaldo falam por si, e, se ele não venceu a Copa do Mundo, minha opinião é sempre: e se Cristiano fosse da Espanha ou até mesmo da França? Certamente teria sido coroado com o título.

Quanto a Portugal, pode-se dividir sua história em duas fases: a primeira antes de Ronaldo e a segunda com ele. Basta apontar que, antes da chegada de Cristiano à seleção, Portugal só havia se classificado 3 vezes para a Copa do Mundo.

E chegar à Copa parecia um sonho para a torcida de Portugal, que recebia choque após choque em cada eliminatória, mas, com o Dom, nunca mais faltou a uma Copa do Mundo ou a uma Eurocopa.

Além disso, antes de Ronaldo não havia conquistado nenhum título, enquanto agora possui 3 títulos: o título da Eurocopa junto com dois títulos na Liga das Nações da Europa.

É claro que Ronaldo não jogava sozinho, mas 146 gols por uma seleção europeia fizeram muita coisa, além de mudar completamente a personalidade da equipe, pois, depois que a classificação para os torneios era um grande sonho que raramente se concretizava, os títulos passaram a ser o objetivo.

A presença de Cristiano na seleção de Portugal também impôs muitas coisas aos adversários e elevou a ambição de todos os portugueses, e isso é atestado por muitos astros do passado em Portugal e em outros lugares.

E como disse um dos dirigentes portugueses hoje: daqui a 50 anos ninguém mencionará Jesus, enquanto Cristiano permanecerá eterno na história.

E eu repito o mesmo sentido, mas de outra maneira: todos os que caçam erros, espalham boatos e menosprezam Cristiano desaparecerão talvez em poucos meses ou anos, mas o que Ronaldo fez no mundo do futebol não será apagado nem mesmo que passem centenas de anos.

O que escrevo tem a ver com Messi?

Eu não queria envolver Messi nessa crise, mas o estranho e curioso é sempre que, se você fala bem de Ronaldo, encontra quem o ataque e insira o nome de Messi no assunto, e vice-versa.

E aqui afirmo que este meu artigo é sobre Ronaldo e sua história, que, repito, permanecerá eterna por mais que os anos passem, e as ações de alguns não a afetarão.

E afirmo também que Messi não tem absolutamente nada a ver com isso, pois, se você é um de seus admiradores e o considera o maior e o melhor da história, eu respeito sua opinião, mas você deve respeitar quem discorda disso.

Um conselho valioso

No fim, quero reafirmar que nem Ronaldo nem Messi prestarão contas no meu lugar ou no seu, e todo o esporte não merece que alguns troquem ofensas, e às vezes até ataquem a honra alheia, que são coisas que nem a religião nem outra coisa aceitam. Portanto, diga sua opinião como quiser e discorde de mim e dos outros como bem entender, mas não caia na armadilha por causa do seu astro favorito, que não lhe será útil nem nesta vida nem na outra.