Crise se agrava nos bastidores: a aposta mais arriscada de Pérez ameaça destruir o Real Madrid

O projeto de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, parecia caminhar na direção certa quando o clube celebrou, no verão de 2024, as conquistas da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol, e em seguida se movimentou para contratar o atacante francês Kylian Mbappé.

Mbappé se juntou a um elenco de estrelas, na segunda tentativa do presidente do clube merengue de dar à torcida um time formado pela elite dos maiores nomes do mundo.

O clima era ideal, e ninguém esperava o que aconteceria nos anos seguintes. Mas, desde a contratação do atacante francês, o Real Madrid viveu duas temporadas marcadas por decepções e tensão crescente.

Segundo o jornal espanhol "Sport", há várias razões que explicam os maus resultados, entre elas a forma de administrar o meio-campo e a falta de harmonia entre os treinadores e os integrantes do time.

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Ainda assim, ao longo dessas duas temporadas, o destaque recaiu especialmente sobre a falta de entendimento e a queda de rendimento apresentada por Kylian Mbappé, Bellingham e Vinícius Júnior quando atuam juntos.

Aposta firme no trio

Apesar dos resultados, Florentino Pérez manteve sua decisão de construir o planejamento futuro do clube em torno do trio de estrelas, e suas decisões recentes confirmam isso, sobretudo no que se refere às renovações de contrato.

O presidente do Real Madrid tinha condições ideais para tomar uma decisão definitiva a respeito de Vinícius Júnior, diante do nível apresentado pelo astro brasileiro nas últimas temporadas, além da possibilidade de buscar uma venda milionária antes do fim de seu contrato, com um clube interessado em contratá-lo, como o Arsenal. O cenário parecia perfeitamente adequado para se desfazer do jogador.

Mas Pérez e a diretoria do clube estavam determinados a renovar o contrato do jogador, independentemente das consequências. As duas partes tiveram de fazer concessões em suas exigências, mas, mesmo assim, Vinícius conseguiu um novo contrato vantajoso, que o tornou o segundo jogador com o maior salário de todo o elenco, atrás apenas de Mbappé e com ampla diferença em relação aos demais companheiros.

O contrato deu ao jogador mais status e influência dentro do time, mas, em vez de servir como estímulo para a evolução de seu nível, transformou-se em um problema diante do que ele apresenta em campo.

Vinícius renovou seu contrato até 2032, enquanto Jude Bellingham deve renovar o seu em breve, até 2031.

O clube entende que o jogador inglês é o verdadeiro líder do time e o representante dos valores do Real Madrid, o que o coloca em um patamar superior aos seus dois companheiros de ataque nesses dois aspectos. E a recente renovação do astro brasileiro foi um dos fatores que levaram à renovação do contrato do meio-campista e à melhoria de seu salário, para igualá-lo ao de Vinícius.

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Risco evidente

Mbappé tem contrato com o Real Madrid até 2029, Bellingham até 2031 e Vinícius Júnior até 2032.

Os três jogadores ocupam o topo da pirâmide salarial do time, com o astro francês um passo à frente dos dois companheiros graças ao bônus de assinatura.

Pérez decidiu apostar o futuro do clube no quanto o trio ofensivo será capaz de se entender e apresentar o nível exigido, embora esse trio, até agora, tenha levantado mais dúvidas do que oferecido respostas tranquilizadoras.

O astro francês marca gols e eleva seus números com notável facilidade, mas não brilha nos grandes jogos. Além disso, seu comportamento dentro e fora de campo provocou uma queda na identificação da torcida com ele.

Já o astro brasileiro tornou-se, literalmente, a sombra do jogador que foi: não passa pelos marcadores, não marca gols e não cumpre suas funções defensivas.

Por fim, o jogador inglês parece totalmente afetado pela presença dos companheiros ao seu redor, que muitas vezes lhe roubam os holofotes. E, apesar de brilhar com a seleção de seu país, apresenta rendimento extremamente irregular no Real Madrid.

Embora esses fatores pudessem ter influenciado as decisões de renovações de contrato por longos períodos, a diretoria do Real Madrid colocou a culpa nos treinadores ou nas circunstâncias que envolvem o time, como a arbitragem, as lesões e outros fatores.

E a diretoria do clube segue mantendo sua aposta no trio, que enfrenta um teste decisivo nesta temporada, já que a passagem de três anos sem conquistar títulos importantes seria algo catastrófico para todos dentro do Real Madrid.

Tudo isso sem contar que o caso de Mbappé precisará ser resolvido mais cedo ou mais tarde, porque, no próximo verão, o astro francês entrará nos dois últimos anos de seu contrato.

E não seria aceitável que o Real Madrid permitisse que sua principal estrela chegasse aos últimos 12 meses de contrato sem renovar, o que obriga o clube a abrir as negociações durante a próxima temporada.



