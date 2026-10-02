Parece que a seleção de Portugal já não precisa mais de seu astro e capitão Cristiano Ronaldo; na verdade, ficou melhor sem ele, segundo a opinião de muitos, em sua primeira partida após a crise que abalou os bastidores da "Brasil da Europa".

Ronaldo havia deixado a concentração da seleção de Portugal na capital dinamarquesa, Copenhague, anteontem, quarta-feira, após um desentendimento com seu treinador Jorge Jesus, por conta de sua não participação na partida contra a Noruega, pela segunda rodada da Liga das Nações da Europa.

Em sua primeira partida após a saída de Ronaldo, a seleção de Portugal conquistou uma ampla vitória sobre a Dinamarca por 4 a 2, ontem, quinta-feira, no estádio Parken, na capital dinamarquesa, Copenhague, pela terceira rodada da fase de grupos do torneio europeu.

Esta se tornou a primeira vez em que a seleção de Portugal marca 4 gols fora de casa sem a participação de Ronaldo em 18 anos completos, mais precisamente desde quando o fez contra Malta, em setembro de 2008.

O jornal britânico "The Sun" revelou uma estatística impressionante, que destaca a queda nos números da seleção de Portugal com a presença do "Foguete da Madeira" desde 2017, um ano após conquistar o milagre do título da Eurocopa, a "Euro 2016".

Desde então, a seleção de Portugal disputou 126 partidas, 98 delas com a presença de Ronaldo, vencendo 63% delas, e outras 28 sem a sua participação, triunfando em 64% delas.

Mas o número mais marcante diz respeito ao registro de gols, pois a seleção de Portugal marcou 210 gols em 98 partidas das quais Ronaldo participou, numa média de 2,1 gols por partida, uma média que parece elevada.

No entanto, o número maior veio na ausência do "Foguete da Madeira", quando a seleção de Portugal marcou 75 gols em 28 partidas, numa média de 2,7 gols por partida, o que revela uma força ofensiva fora do comum, apesar da ausência do principal astro.

O jornal justificou essa diferença pela natureza das partidas das quais Ronaldo participa, estando presente nos jogos difíceis em que não surgem muitas oportunidades, enquanto é poupado diante de seleções inferiores, nas quais marcar é mais fácil.

Mas o "The Sun" também destacou a variedade ofensiva da seleção de Portugal ao longo desses anos, com a presença de jogadores como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Gonçalo Ramos, João Félix e o falecido Diogo Jota.

Essa variedade ofensiva fica ainda mais evidente com a ausência de Ronaldo, especialmente porque os jogadores encontram mais liberdade na tomada de decisões, sem serem obrigados a optar por uma decisão específica de preparar a bola para uma única pessoa encarregada de marcar os gols.

Espera-se que a veracidade dessas análises fique clara nas próximas partidas da seleção de Portugal, que muito provavelmente serão sem Cristiano Ronaldo, diante de sua decisão de deixar a "Brasil da Europa" de forma definitiva.

A seleção portuguesa se prepara atualmente para disputar uma partida decisiva contra a Noruega, depois de amanhã, domingo, pela quarta rodada da fase de grupos do torneio da Liga das Nações da Europa, na qual precisa vencer para se classificar à semifinal.

A seleção de Portugal ocupa a liderança do Grupo 4 com 9 pontos, conquistados em 3 vitórias sobre País de Gales, Noruega e Dinamarca, com uma vantagem de 6 pontos completos sobre as três seleções.