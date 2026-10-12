Crise inesperada persegue Omar Marmoush na Inglaterra

O egípcio Omar Marmoush, atacante do Tottenham, viu-se diante de um processo judicial na Inglaterra, depois de ser condenado por irregularidades relacionadas ao seguro de seu carro esportivo de luxo da McLaren e por não comunicar a retirada do veículo de circulação.

Segundo a emissora britânica "BBC", o tribunal de primeira instância de Teesside emitiu, em 5 de outubro, uma sentença contra Marmoush, de 27 anos, determinando o pagamento de uma multa de 220 libras esterlinas, além de 100 libras esterlinas em custas judiciais e 88 libras esterlinas em taxas adicionais destinadas ao fundo de apoio às vítimas.

O caso remonta a 17 de junho, quando a agência britânica de licenciamento de condutores e veículos (DVLA) aplicou uma multa fixa ao jogador, após descobrir que seu carro "McLaren 720S", avaliado em cerca de 250 mil libras esterlinas, não tinha seguro e não havia sido comunicada sua retirada de circulação.

Depois de Marmoush não quitar a multa, a agência recorreu a medidas judiciais contra ele e também tentou contatá-lo em seu antigo apartamento no centro de Manchester, onde morava antes de se transferir para Londres.

O caso foi analisado pelo procedimento do "juiz único" (Single Justice Procedure), um sistema que permite decidir alguns casos criminais sem a realização de uma audiência tradicional aberta ao público.

Os documentos do tribunal indicaram que Marmoush não apresentou resposta nem declaração de culpa ou inocência nos documentos que lhe foram enviados.

Isso ocorre em paralelo à transferência do atacante egípcio para o Tottenham por empréstimo do Manchester City no fim de agosto, com a obrigação de compra pelo clube londrino por 60 milhões de libras esterlinas ao fim da temporada, de acordo com os detalhes divulgados sobre a negociação.

Marmoush havia chegado ao Manchester City em janeiro de 2025 e marcou 10 gols com a camisa da equipe, além de estar na lista da seleção do Egito que disputará a Copa do Mundo de 2026.