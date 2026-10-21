Crise de Yamal: Real Betis aceita duas punições e recorre de outra

O Real Betis pretende recorrer ao Comitê de Apelação da Federação Espanhola de Futebol contra a punição de suspensão de quatro partidas aplicada ao seu meio-campista uruguaio Facundo Bernal, por conta de sua expulsão com cartão vermelho direto no Campeonato Espanhol diante do Barcelona, após o embate com Lamine Yamal, estrela da equipe catalã.

Segundo a rede "Cope" espanhola, o clube andaluz anunciou sua intenção de apresentar o recurso assim que foi informado da decisão do Comitê Disciplinar da Federação Espanhola, que puniu Bernal com base no relatório do árbitro, que explicou o motivo da expulsão afirmando: "O jogador segurou um adversário pelo pescoço e lhe desferiu duas cabeçadas consecutivas no rosto, enquanto a bola estava fora de jogo. O jogador adversário não necessitou de atendimento médico e conseguiu prosseguir na partida".

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O Betis havia apresentado uma defesa em favor de seu jogador, mas o comitê não a acatou, depois que o clube considerou que o relatório do árbitro continha um erro evidente, uma vez que não refletiu de forma suficiente o embate que precedeu o lance, nem a intervenção do jogador adversário, a quem o árbitro se limitou a dar um cartão amarelo, o que não permite avaliar com precisão a agressão descrita no relatório, de acordo com a defesa.

Após revisar as imagens e rejeitar os argumentos do clube andaluz, o Comitê Disciplinar considerou o lance uma agressão que exige punição, conforme o artigo 103 do regulamento disciplinar, e decidiu suspender Bernal por quatro partidas.

Pela decisão, o meio-campista uruguaio desfalcará o Betis nas partidas diante de Celta de Vigo, Málaga e Elche, além do dérbi contra o Sevilla, a menos que o clube consiga reduzir a punição por meio do recurso.

Por outro lado, o Betis não vai recorrer das outras duas punições emitidas por conta da partida, já que Manu Fajardo, diretor esportivo do clube, foi punido com suspensão de duas partidas por sua conduta contrária às normas esportivas, depois de ter chutado a bola em direção ao quarto árbitro durante a revisão do VAR. Já Manuel Pellegrini, treinador da equipe, recebeu uma advertência por suas reclamações contra a equipe de arbitragem, de acordo com o jornal "Mundo Deportivo" catalão.