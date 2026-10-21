Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

Crise de Yamal: Real Betis aceita duas punições e recorre de outra

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Bétis x Barcelona
Bétis
L. Yamal
F. Bernal
Espanha
Uruguai

O clube andaluz considera que Yamal também errou

O Real Betis pretende recorrer ao Comitê de Apelação da Federação Espanhola de Futebol contra a punição de suspensão de quatro partidas aplicada ao seu meio-campista uruguaio Facundo Bernal, por conta de sua expulsão com cartão vermelho direto no Campeonato Espanhol diante do Barcelona, após o embate com Lamine Yamal, estrela da equipe catalã.

Segundo a rede "Cope" espanhola, o clube andaluz anunciou sua intenção de apresentar o recurso assim que foi informado da decisão do Comitê Disciplinar da Federação Espanhola, que puniu Bernal com base no relatório do árbitro, que explicou o motivo da expulsão afirmando: "O jogador segurou um adversário pelo pescoço e lhe desferiu duas cabeçadas consecutivas no rosto, enquanto a bola estava fora de jogo. O jogador adversário não necessitou de atendimento médico e conseguiu prosseguir na partida".

Leia também

Casos de expulsão e minutos em inferioridade numérica: diferença abissal entre Real Madrid e Barcelona

Ex-estrela da França: Mbappé não alcançou o patamar de Messi e Cristiano, e o jogador do Barcelona é o melhor em sua posição

Próximas partidas
BAR

BAR

La Liga

25 de out. de 2026

RMA

RMA

O Betis havia apresentado uma defesa em favor de seu jogador, mas o comitê não a acatou, depois que o clube considerou que o relatório do árbitro continha um erro evidente, uma vez que não refletiu de forma suficiente o embate que precedeu o lance, nem a intervenção do jogador adversário, a quem o árbitro se limitou a dar um cartão amarelo, o que não permite avaliar com precisão a agressão descrita no relatório, de acordo com a defesa.

Após revisar as imagens e rejeitar os argumentos do clube andaluz, o Comitê Disciplinar considerou o lance uma agressão que exige punição, conforme o artigo 103 do regulamento disciplinar, e decidiu suspender Bernal por quatro partidas.

Pela decisão, o meio-campista uruguaio desfalcará o Betis nas partidas diante de Celta de Vigo, Málaga e Elche, além do dérbi contra o Sevilla, a menos que o clube consiga reduzir a punição por meio do recurso.

Por outro lado, o Betis não vai recorrer das outras duas punições emitidas por conta da partida, já que Manu Fajardo, diretor esportivo do clube, foi punido com suspensão de duas partidas por sua conduta contrária às normas esportivas, depois de ter chutado a bola em direção ao quarto árbitro durante a revisão do VAR. Já Manuel Pellegrini, treinador da equipe, recebeu uma advertência por suas reclamações contra a equipe de arbitragem, de acordo com o jornal "Mundo Deportivo" catalão.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google