As televisões estatais chinesas cumpriram sua ameaça de suspender a transmissão das partidas do Campeonato Espanhol, após as declarações feitas por Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, sobre Mao Tsé-Tung, fundador da República Popular da China.

A agência France-Presse confirmou que os dois primeiros jogos de La Liga nesta semana não foram transmitidos pela emissora estatal CCTV, pertencente ao grupo de mídia estatal chinês CMG.

A partida entre Villarreal e Espanyol Barcelona, que terminou com a vitória do Espanyol por 1 a 0 na noite de sexta-feira, não foi exibida pela emissora, assim como a partida entre Atlético de Madrid e Levante, disputada na tarde deste sábado e encerrada com a vitória do time de Diego Simeone por 2 a 0.

Uma decisão que muda as regras de transmissão

A decisão é considerada uma exceção contrária ao habitual, já que a CCTV transmitia todas as partidas de La Liga ao vivo, conforme confirmado pela liga do Campeonato Espanhol à agência francesa, segundo informações divulgadas pelo site Foot Mercato.

No entanto, a partida entre Villarreal e Espanyol permaneceu disponível na plataforma de transmissão Migu, pertencente à operadora de telecomunicações chinesa China Mobile, que também está sob controle estatal.

Repercussões que vão além de duas partidas

Essa decisão vem poucos dias após a divulgação de um vídeo no qual Kylian Mbappé fez referência a uma imagem satírica que ligava seu rosto ao do líder chinês Mao Tsé-Tung, a quem descreveu como "o ditador chinês".

Essas declarações provocaram ampla polêmica na China e resultaram em diversas repercussões comerciais para o capitão da seleção francesa. Ainda no início da terça-feira, três empresas que usam seu nome e sua imagem anunciaram o encerramento de seus contratos com ele, antes de a emissora CCTV decidir suspender a transmissão das partidas do Campeonato Espanhol.

Essa decisão abrange agora todo o Campeonato Espanhol, e não apenas as partidas do Real Madrid. Resta ver por quanto tempo essa suspensão vai durar e se outras emissoras chinesas continuarão a transmitir as partidas.

Até o momento, não foi anunciada uma data para a retomada da transmissão na emissora CCTV, de acordo com informações divulgadas pela agência France-Presse.

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