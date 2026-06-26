Crise ameaça a final da Copa do Mundo... Pedidos urgentes para que a partida seja transferida do MetLife

As críticas ao gramado do estádio “MetLife”, em Nova Jersey — que sediará a final da Copa do Mundo de 2026 — estão se intensificando, após uma rodada de partidas disputadas nesse estádio, jogadores e treinadores, acompanhados pela mídia internacional, se manifestaram para criticar o gramado, descrito como “inadequado para um evento dessa magnitude”; algumas vozes chegaram ao ponto de exigir que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) transfira a final para outro estádio com urgência.

O jornal alemão “Bild” fez um comentário contundente após o confronto entre Alemanha e Equador na noite de ontem, quinta-feira, afirmando que o estado deplorável em que se encontrava o gramado durante a partida é inaceitável e que a FIFA deve considerar seriamente a transferência da final — uma declaração que reflete a crescente preocupação desde o início da Copa do Mundo, já que o estádio vem sofrendo críticas contínuas desde a partida de abertura entre Marrocos e Brasil, quando os observadores manifestaram sérias preocupações quanto às condições de jogo em um estádio que, supostamente, sediará o evento mais importante do futebol mundial.

Os astros não demoraram a manifestar seu profundo descontentamento, segundo o site “Foot Mercato”, e o brasileiro Vinícius Júnior foi o primeiro a dar o alarme após o confronto com o Marrocos, apontando que o calor intenso faz com que o gramado seque em tempo recorde, o que dificulta a movimentação da bola e impede os jogadores de imporem seu ritmo, o que foi corroborado por seu companheiro Bruno Guimarães; as reclamações se estenderam até ao acampamento francês após a partida contra o Senegal, quando o astro Adrien Rabiot comentou com desagrado, dizendo que não sabia se poderiam chamar aquele lugar de campo, descrevendo-o como um gramado sintético duro e rígido.

Por sua vez, o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, apresentou uma análise técnica da situação, explicando que a presença de uma laje de concreto diretamente sob o gramado torna as fibras da grama muito curtas e altera a forma como a bola quica, além de impedir que os jogadores usem chuteiras com travas de metal devido à falta de profundidade suficiente no solo — o que os especialistas atribuem ao corte excessivo da grama —, bem como ao “remendo” aleatório com pedaços de grama de diferentes qualidades e cores, o que causou a falta de uniformidade e fez com que a bola quicasse de forma irregular de uma área para outra.

Com a aproximação das decisivas fases eliminatórias, aumenta a pressão sobre a FIFA para buscar uma alternativa e transferir a final caso a situação não seja corrigida imediatamente, especialmente porque o estádio “MetLife” sofre de uma deficiência adicional: a ausência de um teto climatizado, o que deixa os jogadores à mercê do clima instável e do calor sufocante, o que revela a grande ironia de os Estados Unidos possuírem estádios tecnologicamente avançados que foram descartados, transformando a questão desse estádio no maior dor de cabeça para a comissão organizadora da Copa do Mundo de 2026.