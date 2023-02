CRB x CSE ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Alagoano

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (9), pela sexta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

CRB e CSE se enfrentam na noite desta quinta-feira (9), às 20h (de Brasília), no estádio Rei Pelé, pela quinta rodada do Campeonato Alagoano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming.

Quer ver jogos do Alagoano ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

Com o apoio de sua torcida, o CRB entra em campo querendo manter a sua invencibilidade no estadual. O time é o líder do campeonato, com 13 pontos (quatro vitórias e um empate) e vem de triunfo sobre o ASA na rodada passada.

Do outro lado, o CSE está na quinta posição, com 6 pontos, e atualmente, fora da zona de classificação à próxima fase. O time não vence desde a estreia da competição.

Prováveis escalações

Escalação do provável CRB: Diogo Silva, Matheus Ribeiro, Saimon, Fábio Almeão, Guilherme Romão, Auremir, Juninho Valoura, Rafael Longuine, Mike, Anselmo Ramon e Copete.

Escalação do provável CSE: Bruno; Léo Cotia, Bagio, Jr. Goiano e Fernando; Cleyton, Dedé e Filipe Ramon, Kennedy, Geovânio e Filipe André.

Desfalques

CRB

Emerson Negueba, Renato e Gum seguem no departamento médico.

ASA

Sem desfalques confirmados.

Quando é?