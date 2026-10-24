Gavi, meia do Barcelona, elogiou o francês Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, antes do confronto entre as duas equipes no Clássico, afirmando que ele é um dos melhores jogadores do mundo e alertando para o seu perigo e a sua capacidade de fazer a diferença.

Gavi disse, em declarações à rede "ESPN", antes da partida marcada para amanhã, domingo, no estádio Spotify Camp Nou, pela décima rodada de LaLiga: "Todos sabem que Mbappé é um dos melhores jogadores do mundo e, para mim, é um jogador de quem sempre gostei muito".

E prosseguiu: "Sinceramente, acho que todos se divertem ao vê-lo jogar e, do ponto de vista futebolístico, ele é um dos melhores do mundo".

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Gavi acrescentou: "Temos que ter muito cuidado com ele, porque pode colocá-lo em uma situação difícil em qualquer jogada, por isso devemos marcá-lo bem e permanecer atentos aos seus movimentos durante toda a partida".

Sobre o fato de Mbappé não ter conquistado muitos títulos apesar da grande quantidade de gols, bem como as suas chances na disputa pela Bola de Ouro, o jogador espanhol disse: "Sim... Mbappé marca muitos gols, mas não teve sorte em conquistar títulos. Isso, porém, não muda o fato de que ele é um dos melhores jogadores do mundo, e ele comprova isso constantemente, e quem não quer ver isso é cego, não é mesmo?".

E continuou: "Mbappé é um jogador excepcional e extremamente perigoso, e acho que vencer títulos também depende das circunstâncias da equipe e dos jogadores que atuam ao seu lado. O fato de ele não ter vencido títulos não significa que fez uma temporada ruim, ou que a sua temporada foi de menor qualidade do que a de outros jogadores. Para mim, ele fez uma temporada excepcional".

Apesar do elogio ao atacante do Real Madrid, Gavi afirmou que prefere o seu companheiro Lamine Yamal na corrida pela Bola de Ouro, dizendo: "Mas, como eu disse antes, espero que Lamine Yamal vença a Bola de Ouro".







