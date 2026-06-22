Courtois revela uma surpresa sobre a renovação de seu contrato com o Real Madrid

O goleiro belga Thibaut Courtois, estrela do Real Madrid, confirmou seu desejo de encerrar a carreira no clube madrilenho nos próximos quatro ou cinco anos, ao mesmo tempo em que deu a entender que sua participação atual na Copa do Mundo pode ser a última com a seleção de seu país.

A declaração foi feita por Courtois à emissora espanhola “Onda Cero”, após o decepcionante empate sem gols da Bélgica contra o Irã, que manteve os “Diabos Vermelhos” em uma situação difícil na Copa do Mundo.

Ele disse: “Meu sonho é permanecer no Real Madrid por mais 4 ou 5 anos. Já passei 8 anos aqui e quero encerrar minha carreira no futebol lá”.

Courtois, de 34 anos, salvou a seleção de seu país de uma derrota certa contra o Irã com defesas decisivas que refletiram seu brilhantismo habitual, antes de falar na zona mista sobre seu futuro internacional, indicando que este torneio “provavelmente” será sua última participação na Copa do Mundo.

O goleiro belga revelou que renovou seu contrato com o Real Madrid no ano passado, sem que ninguém percebesse, confirmando seu compromisso com o clube até 2029, em uma medida que garante à diretoria do Real Madrid estabilidade na posição de goleiro a médio prazo.

Courtois, que chegou ao Real Madrid em 2018 vindo do Chelsea por 40 milhões de euros, é considerado um dos melhores goleiros do mundo, tendo conquistado 14 títulos com o clube e se tornado um pilar fundamental no projeto do técnico José Mourinho.