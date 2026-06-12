Courtois: O Real Madrid vai procurar substitutos... e Mourinho costumava me provocar no Chelsea

O belga Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, afirmou que o clube começará, em algum momento, a pensar em um substituto para ele, expressando, ao mesmo tempo, seu desejo de encerrar a carreira no Santiago Bernabéu.

Thibaut Courtois disse, em uma coletiva de imprensa realizada com a seleção da Bélgica para falar sobre seu futuro: “No Real Madrid, a política é renovar o contrato ano a ano assim que se chega aos 30 anos. Por isso, estou totalmente tranquilo quanto a isso. Se eu continuar jogando no mesmo nível que tenho apresentado atualmente, a renovação não será problema. Mas o Real é um clube de elite e, em algum momento, eles também terão que pensar em um sucessor para mim. Para mim, a opção ideal é poder encerrar minha carreira em Madri”.

O goleiro belga também falou sobre a chegada do técnico português José Mourinho ao banco de reservas, dizendo: “Xabi Alonso também me ligou no ano passado, depois de assinar o contrato. Além disso, todos os jogadores estão focados principalmente na Copa do Mundo no momento; e o clube leva isso em consideração”.

Courtois esclareceu a natureza de sua relação com o técnico português, com quem teve um desempenho notável no Chelsea, dizendo: “Nossa relação teve alguns desentendimentos às vezes (risos). Por exemplo, ele me deixou no banco na partida contra o Everton porque eu tinha mandado duas bolas cruzadas pela lateral na partida anterior contra o Aston Villa. Era a maneira dele de me provocar. Na semana seguinte, voltei a defender contra o West Ham e fiz cinco ou seis defesas decisivas. Mourinho é um técnico muito direto, e eu também. Por isso, nossa relação sempre foi muito boa.”

Courtois concluiu revelando que esteve perto de se aposentar do futebol anteriormente, dizendo: “Quando sofri uma lesão no ligamento cruzado, comecei a pensar no futuro, porque senti que esses períodos de descanso me davam força. Não havia pressão para jogar, por exemplo, quatro partidas importantes da Liga dos Campeões em duas semanas. Eu podia ir à academia para recuperar o meu físico. E mesmo quando não fui convocado pelo ex-técnico da seleção nacional, percebi que estava me recuperando bem durante esses períodos.”