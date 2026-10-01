Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, escolheu seu candidato à Bola de Ouro, comentando a polêmica da arbitragem, o processo de condenação do Manchester City e o caso Negreira.

Thibaut Courtois permaneceu em Valdebebas durante a atual pausa internacional, já que o goleiro belga chegou a um acordo para ter uma folga de suas obrigações pela seleção após a Copa do Mundo e se concentrar no Real Madrid.

Em entrevista à rádio Onda CeroOnda Cero, o jogador belga falou sobre a situação atual no clube e diversos outros assuntos.

Sobre a polêmica em torno da arbitragem, disse: "Não acho que haja qualquer manipulação ou coisa parecida, não sou tão desconfiado assim. Há erros que são marcados em outros campos, mas eles não os marcam a nosso favor; pelo contrário, marcam contra nós".

E continuou: "Há coisas que fazem você dizer... não entendo, eles vêm nos explicar as coisas e, na semana seguinte, fazem exatamente o oposto".

Sobre o caso Negreira, no qual o Barcelona é acusado, esclareceu: "Todos aguardam a sentença no caso Negreira, é um caso grave".

Quanto ao seu candidato à Bola de Ouro, prosseguiu: "Tem que ir para o Mbappé; todos estão impressionados com sua velocidade e seus gols. A Bola de Ouro deve ser dada ao melhor jogador, não a quem ganhou mais títulos do que os outros. E, seguindo essa lógica, o Carvajal deveria tê-la ganhado há dois anos".

Em relação aos principais concorrentes, Courtois acrescentou: "Admiro muito o Raphinha, é um jogador muito importante para a sua equipe, marca muitos gols e talvez não receba o reconhecimento que merece. Teremos que pará-lo durante o Clássico".

Courtois comentou sobre a condenação do Manchester City: "O que o City fez, no fim, foi estragar a competição; talvez não tivessem condições de contratar alguns dos jogadores que tinham...".

E passou a falar sobre sua família, dizendo: "Meu filho joga no time de base do Real Madrid, é atacante, parece-se muito com o Mbappé; também gosta de jogar como goleiro, mas prefiro que não o faça, para evitar comparações".

E completou: "Há pais que acham que o filho é o novo Cristiano e o pressionam demais... a ponto de algumas crianças abandonarem o futebol aos dezesseis anos; os meninos têm que aproveitar o tempo em campo".