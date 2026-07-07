Courtois explode de raiva: “Punimos os americanos por terem nos faltado com o respeito”

O goleiro belga Thibaut Courtois explodiu de raiva após a goleada de sua seleção sobre os Estados Unidos por 4 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, descrevendo a vitória como “uma punição à falta de respeito americana”, em declarações contundentes nas quais criticou o desempenho geral da seleção anfitriã.

A polêmica em torno da anulação do cartão vermelho recebido por Folarin Balugun, após uma intervenção evidente do presidente Donald Trump, ofuscou o clima da partida, mas o astro da seleção americana não teve nenhuma chance diante do ataque avassalador da Bélgica.

Enquanto a maioria dos jogadores dos “Diabos Vermelhos” fez declarações relativamente calmas após a partida, Courtois, como de costume, explodiu na zona mista, dizendo: “Punimos os americanos pela falta de respeito que demonstraram por nós nos últimos dias”.

O goleiro do Real Madrid não parou por aí e criticou duramente o desempenho geral da seleção americana: “Li isso e dei uma risada. Entendo a vontade deles de causar alvoroço nos Estados Unidos, mas hoje eu estava mais confiante na nossa vitória do que na vitória sobre o Senegal, que tem uma equipe melhor do que a dos Estados Unidos”.

Courtois acrescentou com confiança: “Nosso objetivo era chegar às quartas de final, e qualquer coisa além disso será um bônus”, referindo-se às ambições da Bélgica, que se prepara para enfrentar a Espanha na próxima sexta-feira, em Los Angeles.

Courtois havia declarado anteriormente: “Fomos menosprezados nos últimos dias. Alguns diziam que os Estados Unidos nos venceria com facilidade e que não éramos mais a mesma equipe. Acho que provamos hoje que somos uma boa equipe”.