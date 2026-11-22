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Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, elogiou o potencial do companheiro Carlos Espí e afirmou que a presença do jovem atacante dentro da área dá ao time soluções ofensivas diferentes, além de ajudar os demais jogadores a se movimentar e criar chances.

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As declarações de Courtois vieram após a emocionante vitória por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo, ontem (sábado), pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

Courtois falou sobre os motivos da presença decisiva de Espí nos momentos cruciais, depois de o jovem marcar o gol da vitória contra o Celta de Vigo aos 85 minutos: "Ele tem presença e força física, e sabe onde precisa estar dentro da área. É um atacante nato".

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O goleiro belga acrescentou: "Mbappé e os outros atacantes tendem a cair mais pelos lados, enquanto Carlos nos dá uma presença forte dentro da área e permite que os demais jogadores se movimentem ao redor dele".

Courtois detalhou o gol da vitória, que saiu depois de Espí subir para um cruzamento de Vinícius Júnior. O goleiro do Celta, Ionuț Radu, defendeu a primeira tentativa, mas o atacante aproveitou o rebote e mandou a bola para as redes.

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"Desta vez veio um cruzamento excelente do Vini e uma cabeçada muito boa. Depois da defesa do goleiro, a bola sobrou na frente dele e ele marcou", disse Courtois.

O goleiro do Real Madrid mostrou-se feliz com o desempenho do jovem atacante, sobretudo diante da dificuldade de ganhar minutos com regularidade, já que Kylian Mbappé é a opção titular no comando do ataque.

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E continuou: "Estou muito feliz por ele. Embora Mbappé seja o atacante titular e Carlos não tenha muitos minutos, ele aproveita cada oportunidade que recebe, e isso é muito importante".

Os elogios de Courtois não se limitaram a Espí. Ele também falou sobre o nível apresentado por Jude Bellingham, que marcou o gol de empate do Real Madrid aos 66 minutos e chegou a 6 gols em todas as competições na temporada.

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Sobre o meio-campista inglês, afirmou: "O Jude está em grande fase e contribui muito para o time. Tem muita força para segurar a bola, arrancar com ela, avançar e finalizar. Está fazendo uma temporada excelente, que começou de forma muito boa, e precisamos continuar trabalhando assim".

O Real Madrid sofreu no primeiro tempo diante do Celta de Vigo, depois de levar um gol cedo, marcado por Pablo Durán aos seis minutos.

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Mbappé ainda desperdiçou um pênalti aos 39 minutos, antes de o time reagir no segundo tempo com o gol de Bellingham e de Espí decidir o confronto.

A partida também teve grande atuação do próprio Courtois, que fez duas defesas em finalizações perigosas do Celta de Vigo, uma delas cerca de meio minuto antes do gol de empate, o que ajudou a manter o Real Madrid vivo no jogo e lhe deu a chance de virar.

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Com a vitória, o Real Madrid chegou ao nono triunfo seguido em todas as competições e somou 33 pontos, igualando o Barcelona na liderança do Campeonato Espanhol. O time catalão, porém, tem um jogo a menos e enfrenta o Villarreal hoje (domingo), pela 13ª rodada.