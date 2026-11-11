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Thibaut Courtois, goleiro do Real Madrid, saiu em defesa de seu ex-treinador Xabi Alonso, afirmando acreditar que sua demissão do cargo não foi justa, além de revelar os bastidores curiosos por trás do fato de ter ignorado uma mensagem de José Mourinho durante duas semanas.

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O goleiro belga elogiou o trabalho realizado por Xabi Alonso, afirmando que ele é um treinador excelente e que acompanhou com admiração o que conquistou com o Bayer Leverkusen, antes de sua transferência para comandar o Chelsea.

Courtois disse, em declarações destacadas pelo jornal Marca, que Alonso possui grandes habilidades como treinador, expressando sua confiança no sucesso dele com o clube londrino, apesar de reconhecer que a relação entre o treinador e alguns jogadores do Real Madrid não foi ideal em determinadas situações.

Ele acrescentou que Alonso tinha uma boa relação com muitos dos jogadores, ressaltando que sua demissão após 34 partidas oficiais com o Real Madrid não foi uma decisão justa.

O goleiro do Real Madrid explicou que o treinador costuma ser o primeiro a arcar com as consequências dos resultados negativos, mesmo quando nem todos os motivos para a queda de rendimento da equipe estão ligados somente a ele.

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A mensagem de Mourinho que Courtois ignorou

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Courtois abordou sua relação com José Mourinho, expressando sua satisfação com o retorno do treinador português, depois de ter ansiado por vê-lo novamente no mundo das comissões técnicas.

O goleiro belga revelou um episódio curioso ocorrido durante a Copa do Mundo, quando Mourinho lhe enviou uma mensagem, mas ele a ignorou por duas semanas, sem perceber de início que o remetente era o treinador português.

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Courtois explicou que estava a bordo de um avião e não tinha conexão com a internet, além de não conhecer o número de Mourinho, antes de perguntar posteriormente dentro do Real Madrid se o número pertencia ao seu ex-treinador.

Mourinho ficou mais tranquilo

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Sobre a personalidade de Mourinho, Courtois comparou o treinador que conheceu durante a experiência de ambos no Chelsea, há cerca de 12 anos, com a sua versão atual, considerando que ele ficou mais tranquilo, mais maduro e um pouco menos ríspido.

Mas ele ressaltou que a personalidade do treinador português e sua forte presença não mudaram, afirmando que seu retorno é algo que o deixa feliz.

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Courtois também falou de forma positiva sobre seu companheiro Jude Bellingham, descrevendo-o como uma pessoa incrível, um bom amigo e um jogador excelente, destacando sua importância para a equipe, seja com a bola ou por meio de suas movimentações e funções defensivas.

Em relação ao seu futuro com a seleção da Bélgica, Courtois explicou que pensou em se aposentar da seleção após a Copa do Mundo, mas aproveitou a participação no torneio e jogar com a camisa de seu país, e passou a estar disposto a voltar se o treinador o quisesse durante as eliminatórias da Eurocopa.

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E afirmou que seu lugar na seleção não está garantido, e que precisa provar que merece estar presente como goleiro titular, explicando que sua ausência na Liga das Nações se deveu à sobrecarga de jogos e à sua necessidade de descanso, além das lesões e de circunstâncias familiares, entre elas o casamento de seu pai em setembro passado.