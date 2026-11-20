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Julian Brandt e o Ajax de Amsterdã terão de correr contra o tempo antes do confronto com o arquirrival Feyenoord Rotterdam no último fim de semana de novembro?

Segundo Lentin Goodijk, repórter do Ajax no Voetbal International, a participação de Brandt no próximo jogo da liga, contra o ADO Den Haag, no domingo, ainda é uma pequena dúvida. O meia foi substituído pouco antes do intervalo na vitória por 1 a 0 sobre o AZ Alkmaar, no fim de outubro, por causa de problemas musculares .

Depois disso, Brandt perdeu o jogo da Conference League fora de casa contra o FC Midtjylland (6 a 1), poucos dias mais tarde, e o empate por 2 a 2 com o Twente Enschede, também fora de casa, na última partida da Eredivisie antes da recente pausa para as seleções. Em seu caminho de volta, o alemão participou apenas de parte dos treinos com o elenco nesta semana. Por isso, ainda não está claro se poderá jogar contra o Den Haag.

Brandt será poupado pelo Ajax para o jogo decisivo contra o Feyenoord?

É bem possível que o técnico do Ajax, Michel Sanchez, deixe o ex-jogador do Borussia Dortmund de fora do jogo em casa contra o penúltimo colocado como medida de precaução. Afinal, uma semana depois virá uma das partidas mais importantes da temporada: no dia 29 de novembro, o Ajax visita o arquirrival Feyenoord Rotterdam. Atualmente, os dois grandes clubes têm a mesma pontuação, mas o Feyenoord é o segundo colocado por ter melhor saldo de gols. Ambos estão a apenas um ponto do líder PSV Eindhoven.

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Brandt, que chegou a Amsterdã sem custos de transferência após deixar o Borussia Dortmund no verão europeu, rapidamente se firmou como um dos jogadores-chave do Ajax . O jogador de 30 anos, que assinou contrato com o clube neerlandês até 2029, já marcou oito gols e deu duas assistências em 17 partidas nesta temporada, considerando todas as competições.