Como assistir a Corinthians x Grêmio com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode haver restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.
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- Contrate uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo será transmitido oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.
- Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar o jogo!
Prévia da partida
O Corinthians recebe o Grêmio em um confronto da Série A entre dois clubes da metade inferior da tabela. O time da casa ocupa o 15º lugar, enquanto o visitante está uma posição abaixo, em 16º.
A equipe de Clarence Seedorf chega após empatar por 1 a 1 com o Atlético-MG em 25 de novembro. Foi seu segundo empate em três jogos pelo campeonato, depois de um 0 a 0 com o São Paulo.
A vitória por 4 a 0 sobre o Botafogo-RJ, no início de novembro, segue sendo o ponto alto dessa sequência. O resultado aliviou a pressão sobre uma equipe que vinha caindo em direção às últimas posições da tabela.
O Grêmio também chega de um resultado recente. A equipe de Renato Gaúcho venceu o Santos por 2 a 0 fora de casa em 24 de novembro, com gols de Francis Amuzu e Martin Braithwaite, de pênalti.
A vitória tirou o Grêmio da zona de rebaixamento por algum tempo e deu novo impulso à luta pela permanência. Antes disso, o time havia empatado por 0 a 0 com o Bahia e perdido por 3 a 1 para o Flamengo.
O Corinthians também leva vantagem no confronto recente: venceu o último encontro por 3 a 1, em maio. Veja tudo o que você precisa saber para acompanhar o jogo.
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Técnico
- C. Seedorf