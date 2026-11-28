Como assistir a Corinthians x Grêmio com uma VPN

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Prévia da partida

Brasileirão - Rodada 37 29 de nov. de 2026 - 16:30

O Corinthians recebe o Grêmio em um confronto da Série A entre dois clubes da metade inferior da tabela. O time da casa ocupa o 15º lugar, enquanto o visitante está uma posição abaixo, em 16º.

A equipe de Clarence Seedorf chega após empatar por 1 a 1 com o Atlético-MG em 25 de novembro. Foi seu segundo empate em três jogos pelo campeonato, depois de um 0 a 0 com o São Paulo.

A vitória por 4 a 0 sobre o Botafogo-RJ, no início de novembro, segue sendo o ponto alto dessa sequência. O resultado aliviou a pressão sobre uma equipe que vinha caindo em direção às últimas posições da tabela.

O Grêmio também chega de um resultado recente. A equipe de Renato Gaúcho venceu o Santos por 2 a 0 fora de casa em 24 de novembro, com gols de Francis Amuzu e Martin Braithwaite, de pênalti.

A vitória tirou o Grêmio da zona de rebaixamento por algum tempo e deu novo impulso à luta pela permanência. Antes disso, o time havia empatado por 0 a 0 com o Bahia e perdido por 3 a 1 para o Flamengo.

O Corinthians também leva vantagem no confronto recente: venceu o último encontro por 3 a 1, em maio. Veja tudo o que você precisa saber para acompanhar o jogo.

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