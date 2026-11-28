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Atacante retorna após cumprir suspensão para confronto deste domingo (29), na Neo Química Arena

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O Corinthians contará com o retorno de Yuri Alberto para enfrentar o Grêmio neste domingo (29), às 18h30, na Neo Química Arena. O confronto é direto na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O atacante cumpriu suspensão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e ficou fora dos últimos dois jogos, incluindo o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG. André Carillo também estará novamente à disposição do técnico Clarence Seedorf.

A volta do camisa 9 deve provocar mudanças na equipe titular, com Vitinho cotado para deixar a formação inicial. Rodrigo Garro é outra opção que pode ganhar espaço.

A provável escalação do Corinthians tem Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca (André Ramalho), Gustavo Henrique e Angileri (Matheus Bidu); Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Kaio César; Memphis Depay e Yuri Alberto.

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As equipes chegam ao duelo com 41 pontos. O Corinthians ocupa a 15ª posição, enquanto o Grêmio aparece em 16º, na última colocação fora da zona de rebaixamento.