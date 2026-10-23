Corinthians liga alerta com cinco ausências antes de decisão contra o Vasco pelo Brasileirão

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Memphis Depay e Gabriel Paulista devem desfalcar a equipe, enquanto outros três jogadores são dúvidas para o confronto no Rio de Janeiro

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O Corinthians segue a preparação para enfrentar o Vasco, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, com dúvidas importantes na escalação. No treino tático desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, cinco jogadores não trabalharam normalmente com o restante do elenco, aumentando as preocupações de Clarence Seedorf para o confronto.

Memphis Depay e Gabriel Paulista, que já se recuperam de problemas físicos, devem continuar fora. O atacante trata um edema muscular no bíceps femoral da coxa direita, enquanto o zagueiro sofreu um estiramento no músculo adutor da perna esquerda.

Vitinho e André Carrillo realizaram atividades no campo com o departamento de performance, com controle de carga. Já Alex Santana, que sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o treino de terça-feira, permaneceu na parte interna do CT, em tratamento com a fisioterapia. Os três ainda são dúvidas para o duelo com o Vasco.

O Corinthians também não poderá contar com Raniele, Zakaria Labyad e Kayke, que seguem em recuperação após cirurgias no joelho.

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A atividade desta quinta começou com orientações táticas em vídeo, seguidas de exercícios na academia e aquecimento no gramado. Na sequência, Seedorf comandou um trabalho tático de dez contra dez, além de atividades de bola parada e exercícios específicos por setor.

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Fora de campo, o momento delicado do Corinthians também foi marcado por cobranças da torcida. Lideranças da Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, estiveram no CT Joaquim Grava após o treinamento para conversar com jogadores e dirigentes e exigir uma reação imediata da equipe.

O encontro contou com a presença dos capitães do elenco, do técnico Clarence Seedorf, do gerente de futebol Júlio César e do presidente Osmar Stabile. Pela organizada, participaram o presidente Alexandre Domênico, os dois vice-presidentes e sete ex-presidentes.

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Os torcedores cobraram postura, comprometimento e resultados, além de demonstrarem insatisfação com a situação do clube. Segundo a Gaviões, Stabile foi o principal alvo das críticas, sendo apontado pela torcida como responsável pelo momento ruim. Seedorf também se manifestou durante a reunião e reafirmou sua confiança na capacidade de reação do elenco, de acordo com a organizada.

A visita foi mais um episódio de pressão sobre o grupo. Em 18 de setembro, representantes de torcidas organizadas já haviam comparecido ao CT para cobrar os jogadores, que eram comandados por Fernando Diniz na ocasião.

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O Corinthians encerra a preparação para enfrentar o Vasco na manhã desta sexta-feira e viaja para o Rio de Janeiro no período da tarde. A partida é fundamental para a equipe, que soma 33 pontos, ocupa a 16ª colocação e está apenas uma posição acima da zona de rebaixamento. Sem vencer há nove rodadas, o Timão tem somente um ponto de vantagem sobre o Internacional, primeiro time dentro do Z-4.