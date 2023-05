Corinthians x Atlético-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste domingo (28), pela 13ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Corinthians recebe o Atlético-MG na manhã deste domingo (28), às 11h (de Brasília), no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Universo SCCP, plataforma de streaming

Vindo de derrota no jogo anterior, o Corinthins caiu para o segundo lugar do campeonato, com 28 pontos. O Alvinegro retoma a ponta da tabela em caso de vitória neste domingo. Do outro lado, o Atlético-MG também perdeu e caiu para o 13º lugar, com 12 pontos.

Prováveis escalações

Corinthians feminino: Maryana, Mariza, Jaqueline, Andressa, Fernandinha, Millene, Victoria, Ju, Paulinha, Carol e Belinha.

Atlético-MG feminino: Taluane, Manu, Ludmila, Karol, Luciana, Emily, Soraya, Barbara, Bruna, Leidi e Ana Carolina.

Desfalques

Corinthians

Não há desfalques confirmados.

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?