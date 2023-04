Corinthians x Argentinos Juniors ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), pela segunda rodada do grupo E; veja como acompanhar na TV e na internet

De olho na liderança, o Corinthians recebe o Argentinos Juniors na noite desta quarta-feira (19), na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo G da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, e do Paramount+, no streaming.

Vindo de vitória na primeira rodada, o Corinthians entra em campo buscando um novo triunfo para seguir na ponta da tabela. O Timão também ganhou na estreia do Campeonato Brasileiro e chega embalado para o duelo. Renato Augusto é o único desfalque confirmado, embora Giuliano, com problema físico, seja dúvida.

Já o Argentinos Juniors bateu o Independiente del Valle na primeira rodada e agora quer somar pontos fora de casa. A equipe hermana vem de empate no fim de semana, pelo campeonato argentino.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil e Bruno Méndez; Matheus Bidu, Roni, Fausto Vera e Matheus Araújo; Barletta, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro.

Argentinos Juniors: Lanzillota; Allister, Di Cesare e Villalba; Moyano; Vera, González Metilli, Fabrício Dominguez e Javier Cabrera; Ávalos e Cabral. Técnico: Gabriel Milito.

Desfalques

Corinthians

Renato Augusto segue no departamento médico.

Argentinos Juniors

Sem desfalques confirmados.

Quando é?