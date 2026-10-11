Corinthians anuncia Clarence Seedorf como novo técnico da equipe

O Corinthians anunciou Clarence Seedorf como novo técnico da equipe neste domingo (11). O ex-jogador holandês chega para substituir Fernando Diniz e assinou contrato com o clube até o fim de 2027. A contratação surpreende, já que o nome do treinador não havia aparecido publicamente entre as opções discutidas pela diretoria durante a busca por um novo comandante.

Seedorf, porém, não estará à frente do time no clássico contra o Palmeiras, neste domingo, pelo Brasileirão. A equipe será comandada interinamente por William Batista, que terá Léo Porto, integrante da comissão técnica permanente do Corinthians, como auxiliar. O novo treinador fará sua estreia contra o Vitória, na próxima rodada da competição.

Em declaração ao site oficial do Corinthians, Seedorf falou sobre a responsabilidade de assumir o cargo e destacou o compromisso com a equipe: “Assumir esse desafio é uma honra, mas também uma enorme responsabilidade. Estou aqui para dar tudo de mim e construir um time que lute por cada bola, cada minuto, cada vitória”.

Seedorf iniciou a carreira como treinador principal em janeiro de 2014, poucos dias depois de se aposentar como jogador. No Milan, comandou a equipe em 22 partidas na temporada 2013/14, com 11 vitórias, dois empates e nove derrotas. Em 2016, assumiu o Shenzhen FC, da China, onde disputou 13 jogos, com três vitórias, quatro empates e seis derrotas, antes de deixar o cargo em dezembro daquele ano.

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Em fevereiro de 2018, chegou ao Deportivo La Coruña, da Espanha, com a missão de evitar o rebaixamento. Em 16 partidas, pela reta final da temporada 2017/18, somou duas vitórias, seis empates e oito derrotas, mas não conseguiu impedir a queda da equipe. Seu último trabalho foi à frente da seleção de Camarões, entre 2018 e 2019. Ao lado do auxiliar Patrick Kluivert, disputou a Copa Africana de Nações de 2019 e foi demitido após a eliminação nas oitavas de final, diante da Nigéria. No total, Seedorf acumulou 63 jogos como treinador principal, com 20 vitórias, 17 empates e 26 derrotas.

Como jogador, Seedorf construiu uma carreira de destaque no futebol europeu. Ele conquistou a Liga dos Campeões quatro vezes, defendendo Ajax, Real Madrid e Milan. No Brasil, atuou por duas temporadas pelo Botafogo, antes de encerrar a carreira como atleta. Agora, terá o desafio de transformar a experiência acumulada nos gramados em resultados no comando do Corinthians.

A contratação aconteceu após a diretoria alvinegra avaliar diferentes alternativas no mercado. O clube conversou com Ramón Díaz, Luis Zubeldía e Sylvinho, mas os três recusaram as propostas do clube. Juan Pablo Vojvoda, livre no mercado após deixar o Racing, e Fábio Carille, atualmente no Al-Fayha, da Arábia Saudita, também estavam entre os nomes avaliados. Seedorf, por sua vez, foi indicado por empresários ao diretor executivo Marcelo Paz e acabou escolhido para assumir a equipe.

Livre no mercado desde 2019, o holandês chega com a missão de ajudar o Corinthians a se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Timão ocupa a 16ª colocação e acumula sete derrotas consecutivas na competição. O primeiro compromisso do novo comandante será contra o Vitória, na segunda-feira, 19 de outubro, às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, pela 31ª rodada.