Corinthians 2 x 1 Athletico-PR: Róger Guedes marca e o Timão é o novo vice-líder do Brasileirão

O Timão assume a vice-liderança, enquanto o Furacão pode sair do G-6

O Corinthians é o novo vice-líder do Campeonato Brasileiro. Mesmo focando na final da Copa do Brasil e utilizando alguns reservas neste sábado (8), o Timão derrotou o Athletico-PR por 2 a 1, chegou aos mesmos 54 pontos do Inter e vai empolgado para o confronto no meio de semana.

A superioridade do clube paulista já ficou clara nos primeiros minutos - a equipe de Vítor Pereira começava a criar oportunidades e logo abriu o placar, com Balbuena, de cabeça, aos seis. Pouco tempo depois, o árbitro Anderson Daronco foi chamado pelo VAR e assinalou pênalti para o Corinthians.

Róger Guedes cobrou com perfeição, tirou do goleiro Bento e anotou o seu nono gol no Brasileirão. Daí em diante, o Athletico até melhorou, mas parou na pontaria ruim de seus atacantes e no goleiro Carlos Miguel, substituto de Cássio. No segundo tempo, o Furacão até diminuiu com Erick, de cabeça, mas ficou por isso mesmo.

Derrotado, o Athletico estaciona com 48 pontos e pode ser ultrapassado pelo Atlético-MG ainda nesta rodada.

Agora, o Corinthians volta todas as suas atenções para a final da Copa do Brasil: o time recebe o Flamengo pelo jogo de ida, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília). Já o Furacão se prepara para jogar o clássico contra o Coritiba, no próximo domingo (16), às 19h (de Brasília).