Copa do Nordeste: o que está em jogo na última rodada?

Veja tudo sobre os jogos e as definições da 8ª rodada da primeira fase

A Copa do Nordeste 2021 chegou ao seu momento derradeiro da fase de grupos. Neste sábado (10), a 8ª rodada da primeira fase definirá os oito classificados ao mata-mata desta edição. Quase todos os jogos serão simultâneos, às 16h (exceção é Santa Cruz x Botafogo-PB, às 18h15), até porque a competição ainda tem muito em aberto para os seus participantes.

Apenas Fortaleza, Ceará e CRB já estão garantidos na próxima fase, ou seja, mais seis vagas estão abertas e 10 times brigam por elas. Para se preparar para apostar com o Betsul, o melhor site de apostas esportivas da América do Sul, confira a situação dos dois grupos e dos times que sonham com as vagas disponíveis.

Grupo A

Classificados: Ceará e CRB

Ceará e CRB Na briga: Bahia, Sampaio Corrêa, Treze, Confiança e 4 de Julho

Bahia, Sampaio Corrêa, Treze, Confiança e 4 de Julho Eliminado: Santa Cruz

Ceará e CRB estão tranquilos, apesar de ainda poderem perder a liderança e vice-liderança do Grupo A, respectivamente. Bahia e Sampaio Corrêa, com 10 pontos, estão na frente na briga pelas vagas no mata-mata, mas Treze, Confiança e até o 4 de Julho têm chances.

De todos eles, só o Sampaio Corrêa terá vida mais tranquila, pois enfrenta o já eliminado Sport, que ainda está em crise. De resto, todos os postulantes às vagas enfrentam times que também querem as vagas do Grupo B. Portanto, serão muitas “finais” indiretas para eles.

Melhor para o Bahia, que praticamente garante uma das vagas com um simples empate (o saldo de seis gols positivos deixa o Tricolor à frente nos critérios de desempate). O Sampaio Corrêa não pode se dar a esse luxo, e corre risco de ficar fora se não vencer.

Treze e Confiança precisam vencer e torcer para que os dois rivais percam, ou que pelo menos o Sampaio Corrêa não vença, para poderem passar no saldo de gols.

O 4 de Julho precisa vencer e torcer para que só um dos seus concorrentes vença. Os demais precisam perder ou ao menos não vencer.

Grupo B

Classificado: Fortaleza

Fortaleza Na briga: Vitória, Altos, CSA, ABC e Salgueiro

Vitória, Altos, CSA, ABC e Salgueiro Eliminados: Sport e Botafogo-PB

O Fortaleza joga só para confirmar a liderança do Grupo B. O Vitória precisa de um empate para praticamente se juntar ao Leão. Altos e CSA precisam vencer para não dependerem de ninguém, enquanto ABC e Salgueiro têm de vencer e ainda torcer contra seus adversários (o time de Natal pode passar com um empate).

A questão é: ninguém pode vacilar se quiser ficar com a vaga. E para isso eles terão de enfrentar times bem complicados. Todos enfrentam times que também querem vagas no Grupo A e, por isso, não têm jogo fácil pela frente.

Para deixar tudo ainda mais emocionante no grupo, 100% dos clubes da chave vão jogar a derradeira rodada da fase de grupos fora de casa.

Aposte com o Betsul

As partidas da última rodada da Copa do Nordeste estão disponíveis para você apostar no Betsul. Acesse o site, faça seu cadastro, ganhe até R$120 de bônus no primeiro depósito e dê seus palpites nos oito jogos da competição.

Sobre o Betsul

O Betsul é o melhor site de apostas esportivas da América do Sul, desenvolvido para atender os apostadores e torcedores mais exigentes. O site oferece uma interface simples, intuitiva e segura para o apostador se divertir à vontade a partir de diversas modalidades de apostas e uma extensa lista de esportes.

Com o ídolo Falcão, maior jogador de futsal de todos os tempos, como embaixador da marca, o Betsul também representa o braço brasileiro da Gambling for Change, organização que pretende revolucionar o mercado de apostas esportivas em todo o mundo.

Mais artigos abaixo

Chamada de Jogo do Bem no Brasil, a iniciativa destina uma quantia do valor arrecadado com apostas no site para uma causa ou instituição social. Isso não implica em nenhum custo adicional para o apostador, é o Betsul que reparte um percentual do seu lucro para fazer o bem.

O Betsul é um site licenciado pela Curacao eGaming, com regulamentação e registro em Curacao. Número de registro: 8048/JAZ2019-017.

Fonte: Betsul