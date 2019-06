Copa América: Retrospecto do Brasil contra o Peru

Seleção registra vantagem contra adversário deste sábado (22), pela última rodada do Grupo A

Divivindo a liderança do Grupo A da com o , a entrará em campo neste sábado (22). às 16h (de Brasília), de olho na classificação para a próxima fase, em busca de seu primeiro título sob o comando do técnico Tite.

Após vencer a por 3 a 0 na estreia e empatar com a , a equipe terá pela frente o Peru, pela última rodada da fase de grupos, precisando vencer para emcerrar a primeira fase no topo da tabela.

A boa notícia para a torcida é a freguesia histórica do adversário quando enfrenta a seleção. Na Copa América, as equipes já se enfrentaram 17 vezes, registrando 11 vitórias para os brasileiros, três empates e três derrotas.

JOGOS EM COPAS AMÉRICA VITÓRIAS EMPATES DERROTAS GOLS MARCADOS GOLS SOFRIDOS 17 11 3 3 34 13

ÚLTIMO BRASIL X PERU: COPA AMÉRICA 2016



Foto: Getty Images

O foi eliminado da Copa América pelo Peru ainda na primeira fase e viu a sua supremacia sobre o adversário ser encerrada após 31 anos, com gom gol irregular de Ruidíaz.

CAMPANHA DO BRASIL - COPA AMÉRICA 2016

A Copa América Centenário foi uma edição especial da competição que foi realizada entre 3 e 26 de junho de 2016 nos .

No Grupo B, ao lado de Peru, e Haiti, o Brasil registrou apenas quatro pontos e não passou de fase. Após empatar com os equatorianos na rodada de estreia, goleou o Haiti por 7 a 1, mas viu os peruanos vencerem com gol irregular na última rodada.