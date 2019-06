Copa América 2019: Retrospecto do Brasil contra o Paraguai

Apesar da ampla vantagem brasileira, quando se trata de Copa América, o Paraguai é um adversário complicado

Após se classificar em primeiro no Grupo A, o Brasil terá pela frente o Paraguai nas quartas de final da nesta quinta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), na Arena do , em busca de seu primeiro título sob o comando do técnico Tite.

E ao contrário dos adversários da primeira fase ( , e ), os paraguaios sempre fazem jogo duro contra a seleção na Copa América. Em 12 jogos, foram cinco vitórias do , cinco empates e duas derrotas.

JOGOS EM COPAS AMÉRICA VITÓRIAS EMPATES DERROTAS 12 5 5 2

RETROSPECTO RECENTE NEGATIVO



Nos dois últimos encontros entre as seleções nas quartas de final, o Brasil acabou levando a pior em 2011 e 2015.

Em ambos os confrontos houve empate no tempo normal. Nos pênaltis, os paraguaios levaram a melhor e seguiram no torneio.

Enquanto em 2011, os brasileiros desperdiçaram quatro penalidades (Elano, Thiago Silva, André e Fred), em 2015 o venceu por 4 a 3 após Ribeiro e Douglas Costa errarem as cobranças.

CAMPANHA DO BRASIL - COPA AMÉRICA 2015