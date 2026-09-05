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Lionel Messi & Cristiano Ronaldogetty
Marko Brkic

Traduzido por

Convite especial: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi podem jogar juntos pela primeira vez em um mesmo time

Major League Soccer
Campeonato Saudita
C. Ronaldo
L. Messi

Um sonho de inúmeros fãs de futebol pode realmente se tornar realidade: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo juntos em campo com a camisa do mesmo time.

Justamente Carlos Tevez pode tornar possível esse reencontro especial. O argentino conhece muito bem os dois superastros. No Manchester United, Tevez jogou três temporadas ao lado de Ronaldo; na seleção argentina, dividiu a camisa com Messi. Agora, o ex-jogador de 42 anos quer reunir seus antigos companheiros para a sua própria partida de despedida.

Tevez encerrou a carreira há cinco anos, no Boca Juniors, mas até agora ainda não teve uma despedida à altura. Isso será recuperado em dezembro. No lendário estádio La Bombonera, está planejada uma grande festa de estrelas. Cerca de 60 jogadores renomados são esperados, entre eles, se possível, também Messi e Ronaldo. "Vamos reuni-los", anunciou Tevez no serviço de streaming Olga.

Tevez und Cristiano Ronaldo trafen für United im Derby gegen ManCityGetty

Tevez tenta levar Messi e Ronaldo para partida de despedida

Para que os dois jogadores excepcionais possam realmente estar presentes, Tevez quer cuidar disso pessoalmente. Segundo o próprio argentino, ele continua em contato com ambos pelo WhatsApp. Ao ser perguntado se queria convencer Ronaldo a participar, respondeu com autoconfiança: "Vou buscá-lo pessoalmente."

Uma aparição conjunta de Messi e Ronaldo seria, sem dúvida, algo especial, diante da rivalidade de décadas entre os dois. Juntos, eles conquistaram 13 Bolas de Ouro: oito foram para Messi e cinco para Ronaldo.

Mesmo em idade avançada no futebol, os dois seguem em atividade. Messi, hoje com 39 anos, continua jogando pelo Inter Miami, na MLS, e foi campeão mundial com a Argentina em 2022. Recentemente, ele anunciou sua aposentadoria da seleção.

Ronaldo, por sua vez, atua pelo Al-Nassr, na Arábia Saudita, e persegue uma marca histórica por lá: o português quer se tornar o primeiro jogador da história a atingir a marca de 1.000 gols na carreira. Ao mesmo tempo, ele indicou que a temporada em andamento pode ser a sua última.

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