Justamente Carlos Tevez pode tornar possível esse reencontro especial. O argentino conhece muito bem os dois superastros. No Manchester United, Tevez jogou três temporadas ao lado de Ronaldo; na seleção argentina, dividiu a camisa com Messi. Agora, o ex-jogador de 42 anos quer reunir seus antigos companheiros para a sua própria partida de despedida.

Tevez encerrou a carreira há cinco anos, no Boca Juniors, mas até agora ainda não teve uma despedida à altura. Isso será recuperado em dezembro. No lendário estádio La Bombonera, está planejada uma grande festa de estrelas. Cerca de 60 jogadores renomados são esperados, entre eles, se possível, também Messi e Ronaldo. "Vamos reuni-los", anunciou Tevez no serviço de streaming Olga.

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Tevez tenta levar Messi e Ronaldo para partida de despedida

Para que os dois jogadores excepcionais possam realmente estar presentes, Tevez quer cuidar disso pessoalmente. Segundo o próprio argentino, ele continua em contato com ambos pelo WhatsApp. Ao ser perguntado se queria convencer Ronaldo a participar, respondeu com autoconfiança: "Vou buscá-lo pessoalmente."

Uma aparição conjunta de Messi e Ronaldo seria, sem dúvida, algo especial, diante da rivalidade de décadas entre os dois. Juntos, eles conquistaram 13 Bolas de Ouro: oito foram para Messi e cinco para Ronaldo.

Mesmo em idade avançada no futebol, os dois seguem em atividade. Messi, hoje com 39 anos, continua jogando pelo Inter Miami, na MLS, e foi campeão mundial com a Argentina em 2022. Recentemente, ele anunciou sua aposentadoria da seleção.

Ronaldo, por sua vez, atua pelo Al-Nassr, na Arábia Saudita, e persegue uma marca histórica por lá: o português quer se tornar o primeiro jogador da história a atingir a marca de 1.000 gols na carreira. Ao mesmo tempo, ele indicou que a temporada em andamento pode ser a sua última.