Apesar do êxito da seleção da Arábia Saudita em garantir sua vaga na final da Copa do Golfo 27 diante do Catar, nos pênaltis por 3 a 2, a classificação não foi suficiente para acalmar a ira dos torcedores em relação ao grego Georgios Donis, depois que suas decisões técnicas, a escalação titular e as substituições abriram uma ampla porta para críticas na plataforma "X".

A torcida saudita comemorou a classificação, mas, ao mesmo tempo, enxergou que a partida revelou pontos de interrogação sobre a maneira como Donis lidou com o confronto, especialmente diante da dificuldade de penetrar a organização defensiva catari, além de algumas decisões relacionadas ao aproveitamento dos jogadores e às substituições feitas durante o jogo.

Abu Al-Shamat levanta pontos de interrogação

Mohammed Abu Al-Shamat foi um dos nomes mais notáveis sobre os quais a torcida saudita se deteve, depois que diversos torcedores enxergaram que o jogador da seleção apresentou níveis destacados ao longo do torneio e merecia receber uma oportunidade maior diante do Catar, em vez de esperar até os momentos finais da partida.

Um dos torcedores foi criticar a decisão de Donis, dizendo: "Mohammed Abu Al-Shamat é um dos astros do torneio, entra tarde, infelizmente, e deveria começar como titular, jogando no lugar do irmão dele, Saleh Abu Al-Shamat, na ponta esquerda".

Os defensores dessa opinião entendem que Mohammed poderia ter dado à seleção soluções adicionais no lado ofensivo, especialmente por sua capacidade de se movimentar, criar espaços e mudar a configuração do time, enquanto algumas escolhas da escalação titular levantaram questionamentos sobre a melhor maneira de aproveitar os elementos em destaque no torneio.

As substituições inflamam a ira da torcida

As críticas não pararam na escalação titular, mas se estenderam às decisões de Donis durante a partida, já que alguns torcedores enxergaram que as substituições não acrescentaram a força ofensiva necessária, e sim provocaram uma queda no nível da seleção em alguns períodos do jogo.

Disse um dos torcedores: "Com todos os nossos chutes contra o Catar, só tivemos uma chance perigosa na meta do Catar, e foi de Mandesh, e, acima de tudo isso, Donis o tirou e colocou Al-Hamdan, que literalmente não fez nada. Espero que Donis não repita isso uma segunda vez".

Essa parcela da torcida entende que a saída de Sultan Mandesh, que foi um dos jogadores mais ativos no terço ofensivo, não foi a decisão mais adequada diante da necessidade da seleção de um jogador capaz de criar perigo, sobretudo diante de uma seleção catari que fechou os espaços e apostou no bloco defensivo.

O medo de repetir os erros diante dos Emirados Árabes Unidos

Uma outra parte da torcida foi além da avaliação da partida contra o Catar e já começou, de fato, a levantar pontos de interrogação sobre a escalação na qual Donis vai se apoiar na final diante dos Emirados Árabes Unidos, especialmente porque a partida será a última chance da seleção de conquistar o título do Golfo.

Leia também: Ex-astro saudita abre fogo contra jogador do Al-Hilal apesar da classificação diante do Catar

Disse um dos torcedores: "Tudo o que me preocupa no momento é a escalação com a qual Donis vai entrar na terça-feira. Será que como será? E será que percebeu e entendeu que há um ou dois jogadores cuja presença é como a ausência deles, e que não têm solução alguma, apenas completam número?".

Esse comentário reflete o estado de inquietação de um setor da torcida em relação a algumas escolhas que considera não convincentes, em meio a reivindicações de que as decisões de Donis na final sejam mais claras, e de que ele se apoie nos elementos capazes de oferecer o acréscimo ofensivo e técnico desde o início.

A classificação não impede a crítica

E, apesar da alegria com a classificação para a final, alguns torcedores consideraram que a vitória nos pênaltis não deve encobrir os problemas que apareceram durante a partida, especialmente no quesito da criação de chances e da chegada à meta adversária.

Disse um dos torcedores: "Apesar da classificação para a final, e apesar de a seleção do Catar ter se recostado na defesa e fechado, eu vejo Donis atrapalhado, e ele não é um treinador em quem se possa confiar de olhos fechados. Ontem senti a seleção com as substituições, e vejo que isso funciona para ele no Golfo, mas na Ásia é difícil funcionar, lá não há espaço para o acaso".

E, enquanto a seleção da Arábia Saudita se prepara para enfrentar os Emirados Árabes Unidos na final da Copa do Golfo, abriu-se diante de Donis uma nova chance de responder a essas críticas por meio de suas escolhas técnicas dentro de campo, em uma partida na qual a classificação não será o objetivo, e sim decidir o título e provar que as decisões que tomou ao longo do torneio podem conduzir a Arábia Saudita ao desfecho que a torcida aguarda.