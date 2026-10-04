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Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Convicções estranhas e escalação equivocada: torcida da Arábia Saudita choca Deus

Arábia Saudita x Catar
Arábia Saudita
Catar
Gulf Cup
G. Donis
Arábia Saudita
Catar
Grécia

Ataque chocante

Apesar do êxito da seleção da Arábia Saudita em garantir sua vaga na final da Copa do Golfo 27 diante do Catar, nos pênaltis por 3 a 2, a classificação não foi suficiente para acalmar a ira dos torcedores em relação ao grego Georgios Donis, depois que suas decisões técnicas, a escalação titular e as substituições abriram uma ampla porta para críticas na plataforma "X".

A torcida saudita comemorou a classificação, mas, ao mesmo tempo, enxergou que a partida revelou pontos de interrogação sobre a maneira como Donis lidou com o confronto, especialmente diante da dificuldade de penetrar a organização defensiva catari, além de algumas decisões relacionadas ao aproveitamento dos jogadores e às substituições feitas durante o jogo.

Abu Al-Shamat levanta pontos de interrogação

Mohammed Abu Al-Shamat foi um dos nomes mais notáveis sobre os quais a torcida saudita se deteve, depois que diversos torcedores enxergaram que o jogador da seleção apresentou níveis destacados ao longo do torneio e merecia receber uma oportunidade maior diante do Catar, em vez de esperar até os momentos finais da partida.

Um dos torcedores foi criticar a decisão de Donis, dizendo: "Mohammed Abu Al-Shamat é um dos astros do torneio, entra tarde, infelizmente, e deveria começar como titular, jogando no lugar do irmão dele, Saleh Abu Al-Shamat, na ponta esquerda".

Os defensores dessa opinião entendem que Mohammed poderia ter dado à seleção soluções adicionais no lado ofensivo, especialmente por sua capacidade de se movimentar, criar espaços e mudar a configuração do time, enquanto algumas escolhas da escalação titular levantaram questionamentos sobre a melhor maneira de aproveitar os elementos em destaque no torneio.

As substituições inflamam a ira da torcida

As críticas não pararam na escalação titular, mas se estenderam às decisões de Donis durante a partida, já que alguns torcedores enxergaram que as substituições não acrescentaram a força ofensiva necessária, e sim provocaram uma queda no nível da seleção em alguns períodos do jogo.

Disse um dos torcedores: "Com todos os nossos chutes contra o Catar, só tivemos uma chance perigosa na meta do Catar, e foi de Mandesh, e, acima de tudo isso, Donis o tirou e colocou Al-Hamdan, que literalmente não fez nada. Espero que Donis não repita isso uma segunda vez".

Essa parcela da torcida entende que a saída de Sultan Mandesh, que foi um dos jogadores mais ativos no terço ofensivo, não foi a decisão mais adequada diante da necessidade da seleção de um jogador capaz de criar perigo, sobretudo diante de uma seleção catari que fechou os espaços e apostou no bloco defensivo.

O medo de repetir os erros diante dos Emirados Árabes Unidos

Uma outra parte da torcida foi além da avaliação da partida contra o Catar e já começou, de fato, a levantar pontos de interrogação sobre a escalação na qual Donis vai se apoiar na final diante dos Emirados Árabes Unidos, especialmente porque a partida será a última chance da seleção de conquistar o título do Golfo.

Leia também: Ex-astro saudita abre fogo contra jogador do Al-Hilal apesar da classificação diante do Catar

Disse um dos torcedores: "Tudo o que me preocupa no momento é a escalação com a qual Donis vai entrar na terça-feira. Será que como será? E será que percebeu e entendeu que há um ou dois jogadores cuja presença é como a ausência deles, e que não têm solução alguma, apenas completam número?".

Esse comentário reflete o estado de inquietação de um setor da torcida em relação a algumas escolhas que considera não convincentes, em meio a reivindicações de que as decisões de Donis na final sejam mais claras, e de que ele se apoie nos elementos capazes de oferecer o acréscimo ofensivo e técnico desde o início.

A classificação não impede a crítica

E, apesar da alegria com a classificação para a final, alguns torcedores consideraram que a vitória nos pênaltis não deve encobrir os problemas que apareceram durante a partida, especialmente no quesito da criação de chances e da chegada à meta adversária.

Disse um dos torcedores: "Apesar da classificação para a final, e apesar de a seleção do Catar ter se recostado na defesa e fechado, eu vejo Donis atrapalhado, e ele não é um treinador em quem se possa confiar de olhos fechados. Ontem senti a seleção com as substituições, e vejo que isso funciona para ele no Golfo, mas na Ásia é difícil funcionar, lá não há espaço para o acaso".

E, enquanto a seleção da Arábia Saudita se prepara para enfrentar os Emirados Árabes Unidos na final da Copa do Golfo, abriu-se diante de Donis uma nova chance de responder a essas críticas por meio de suas escolhas técnicas dentro de campo, em uma partida na qual a classificação não será o objetivo, e sim decidir o título e provar que as decisões que tomou ao longo do torneio podem conduzir a Arábia Saudita ao desfecho que a torcida aguarda.

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