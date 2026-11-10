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O técnico da Holanda, Xavi Hernandez, explicou por que Memphis Depay, maior artilheiro da história da seleção, ficou mais uma vez fora da convocação. Xavi revelou que mantém contato regular com o técnico do Corinthians, Clarence Seedorf, para tratar da condição física do atacante e de seu futuro na seleção.

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Memphis fica fora novamente, e Xavi foca nos jogadores disponíveis

O técnico da seleção dos Países Baixos, Xavi Hernandez, falou sobre a ausência de Memphis Depay antes dos próximos jogos da Liga das Nações da Uefa contra Grécia e Alemanha. Maior artilheiro da história do país, o jogador, que agora atua pelo Corinthians, ficou fora da convocação por falta de ritmo de jogo e de condicionamento físico.

Xavi foi questionado repetidamente sobre o atacante de 55 gols durante sua entrevista coletiva na segunda-feira.

O técnico dos Países Baixos pediu aos jornalistas que voltassem a atenção aos jogadores em condições físicas de serem convocados.

Xavi revela conversas com Seedorf sobre o futuro de Memphis

Ao abordar sua comunicação com o clube, Xavi confirmou que mantém uma relação de trabalho próxima com o técnico do Corinthians, Clarence Seedorf, para acompanhar a evolução de Memphis no Brasil.

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“Converso com Clarence Seedorf (o técnico do Corinthians) sobre muitas coisas. Estamos em contato”, disse Xavi aos jornalistas. Ao ser novamente questionado sobre um possível retorno à seleção, o treinador respondeu em tom de brincadeira: “Se Memphis pode voltar algum dia? Você diz ‘desculpe’, mas continua perguntando. Respeito todos os jogadores que não estão aqui, mas vamos falar dos que estão.”

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Xavi acrescentou que, embora Memphis continue sendo um caso especial, capaz de fazer a diferença, ele precisa de tempo para recuperar o ritmo de jogo.

Contato com Van Nistelrooy e opções no ataque

Xavi também falou sobre a comunicação a respeito de outras opções para o ataque da seleção e destacou o apoio de sua comissão técnica, incluindo Ruud van Nistelrooy.

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Ao comentar a situação do atacante Brian Brobbey, que posteriormente deixou a seleção ao lado de Virgil van Dijk por questões físicas, Xavi afirmou: “Não, não conversei com Le Bris. Tenho mantido contato com Brian, e Ruud van Nistelrooij também mantém um bom contato com ele. Ele se sente bem. Vamos ver como estará quando se apresentar aqui, mas jogou muito bem ontem.”

Com Cody Gakpo e outros jogadores de ataque à disposição, Xavi demonstrou confiança em seu atual setor ofensivo.

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Países Baixos se preparam para reta final decisiva da Liga das Nações

Os Países Baixos encerram sua campanha na fase de grupos da Liga das Nações recebendo a Grécia na Johan Cruijff ArenA, em Amsterdã, na sexta-feira, antes de viajar a Berlim para enfrentar a Alemanha na segunda-feira, 16 de novembro.

Com um elenco de 23 jogadores reduzido após baixas de última hora por questões físicas, Xavi contará com os atletas disponíveis para buscar resultados importantes.

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Enquanto isso, Memphis tentará recuperar plenamente o ritmo de jogo sob a orientação de Seedorf no Brasil, de olho nas próximas convocações.