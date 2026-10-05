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Conversa sem aperto de mão: o que aconteceu entre Hamza Abdel Karim e Hossam Hassan?

Egito x África do Sul
Egito
África do Sul
Amistosos
Barcelona
H. Abdelkarim
H. Hassan
Egito
África do Sul
Espanha

Hamza Abdelkarim, jovem atacante do Barcelona, voltou ao centro da polêmica no Egito, depois que sua participação limitada com a seleção egípcia levantou questionamentos crescentes, especialmente após sua presença no banco de reservas no amistoso contra a África do Sul, que terminou com a derrota do Egito por 1 a 0.

O jornal espanhol "Sport" apontou que Hossam Hassan, treinador da seleção do Egito, teve uma conversa séria com Hamza após a partida, com sinais de irritação de ambos os lados, antes de os dois se dirigirem diretamente ao vestiário sem se cumprimentar.

O episódio aumentou a polêmica em torno da forma como Hossam Hassan tem lidado com o jovem atacante, que até agora não recebeu grandes oportunidades com a seleção, apesar de ter marcado seu primeiro gol internacional diante do Sudão do Sul recentemente, e da consequente elevação das expectativas sobre seu papel com a seleção egípcia.

As críticas não se restringiram à torcida e à imprensa, já que Bashir El-Tabei, ex-zagueiro do Zamalek e da seleção do Egito, questionou a gestão da comissão técnica na partida contra a África do Sul, pedindo que fosse dada uma oportunidade maior a Hamza.

El-Tabei afirmou: "Como se trata de um amistoso, teria sido melhor escalar Hamza Abdelkarim como titular e lhe dar uma oportunidade maior, especialmente por ser um jogador que possui qualidades que merecem ser vistas", criticando ao mesmo tempo a atuação da seleção durante o jogo.

Esses acontecimentos surgem num momento em que crescem as esperanças egípcias em relação a Hamza, depois que ele começou a bater à porta do time principal do Barcelona, o que elevou o teto das expectativas sobre seu futuro internacional.

E, embora não haja indícios confirmados da existência de um desentendimento ou de uma crise disciplinar entre o jogador e Hossam Hassan, a cena que uniu os dois após a derrota diante da África do Sul recolocou Hamza sob os holofotes e reabriu o debate sobre se o atacante do Barcelona está recebendo a oportunidade compatível com as expectativas que o cercam.

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