Contratos de aço: Deco blinda a geração de ouro do Barcelona

O Barcelona não se contenta em colher os frutos do início forte de temporada; trabalha, ao mesmo tempo, para assegurar o futuro da equipe por muitos anos. E enquanto os comandados de Hansi Flick seguem brigando fortemente pelos títulos, o diretor esportivo Deco se movimenta nos bastidores para fechar as renovações uma a uma, depois de já ter conseguido manter os principais pilares do projeto catalão.

Após garantir no ano passado a permanência de nove jogadores, entre eles Pedri, Lamine Yamal, Pau Cubarsí e Eric García, o clube se prepara para acrescentar novos nomes à lista de contratos de longa duração.

Raphinha aparece à frente das negociações que Deco resolveu. Depois de o atacante brasileiro renovar oficialmente seu contrato até junho de 2028, em maio de 2025, seu nível excepcional no começo da temporada levou a diretoria do Barcelona a agir rapidamente.

Deco anunciou, durante a assembleia geral de sócios do clube em setembro passado, que Raphinha renovaria seu contrato por mais dois anos, seguindo no Barcelona até junho de 2030, com o anúncio oficial do acordo previsto para as próximas semanas.

A decisão vem após um início ofensivo impressionante do jogador, que lidera a lista de artilheiros do Campeonato Espanhol com 12 gols, além de ter marcado 14 gols nos primeiros 8 jogos em todas as competições.









E o projeto de Deco não para em Raphinha, já que o Barcelona também se prepara para anunciar a renovação dos contratos de Marc Bernal e Xavi Espart até junho de 2030. Bernal goza de grande confiança dentro do clube por ser um dos talentos emergentes mais destacados, enquanto Espart chamou a atenção nesta temporada ao se tornar uma das surpresas da equipe e se impor nos planos de Flick em detrimento de outros nomes na posição de lateral.

Antes da pausa para as datas Fifa, o Barcelona definiu o futuro do atacante egípcio Hamza Abdelkarim, que chamou a atenção durante a pré-temporada sob o comando de Flick, segundo informou o jornal espanhol "Mundo Deportivo".

Com o interesse do Bayern de Munique em contratá-lo e a disposição de aproveitar a cláusula de rescisão anterior, de 15 milhões de euros, o Barcelona agiu rapidamente para garantir a permanência do jogador até junho de 2030, elevando o valor da cláusula de rescisão para 150 milhões de euros, numa mensagem clara de que o clube o considera parte de seu projeto de longo prazo.

Em janeiro de 2026, o Barcelona manteve a política de blindar seus craques, após renovar o contrato de Fermín López até 30 de junho de 2031. Com isso, o meio-campista se tornou um dos pilares em que o clube aposta para o futuro, ao lado de Lamine Yamal, Eric García e vários jovens que têm contratos longos com a equipe.









Com a definição das negociações de Raphinha, Bernal e Espart cada vez mais próxima, além de Gerard Martín e Bryan Zaragoza, parece que Deco está perto de fechar a maioria dos contratos dentro do elenco.

O goleiro polonês Wojciech Szczesny permanece como a única exceção, já que seu contrato se encerra em junho que vem, depois de ter assinado uma prorrogação de um ano no verão passado.

Em contrapartida, a contratação de Dominik Livakovic, com contrato até junho de 2030, dá ao Barcelona uma alternativa confiável para o gol e reforça seu plano de manter a estabilidade da equipe nos próximos anos.

Assim, Deco não constrói o Barcelona apenas para a temporada atual, mas trabalha para montar uma equipe de continuidade garantida, que preserve seus craques e talentos e dê ao projeto de Flick a chance de crescer, longe do fantasma da saída dos pilares fundamentais.