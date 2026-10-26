Contrato termina no verão: BVB aparentemente planeja seguir sem astro da defesa

Segundo uma reportagem do Ruhr Nachrichten, o Borussia Dortmund não tem, no momento, nenhuma iniciativa para renovar o contrato do argelino, que está perto do fim. Além disso, não se sabe se o próprio jogador deseja renovar.

Atrás do trio de zagueiros preferido pelo técnico Niko Kovac, formado por Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton e Joane Gadou, Bensebaini tem atualmente apenas o papel de disputar uma vaga no BVB. Enquanto na temporada passada fazia parte do time titular, nesta muitas vezes precisa ficar no banco.

Ao mesmo tempo, o jogador de 31 anos convenceu nas poucas oportunidades que teve, como recentemente na Bundesliga, contra o Eintracht Frankfurt. Diante do SGE, Bensebaini foi firme nas disputas de bola, se atirou para bloquear todos os chutes e, mesmo nas situações mais difíceis, muitas vezes ainda conseguiu colocar o pé na bola.

"Com Ramy, dá para perceber que ele é um jogador experiente. Ele não jogou tanto no início da temporada, depois entrou e terminou a partida com segurança. Além disso, fez duas ou três boas investidas e teve grande participação no fato de termos voltado a não sofrer gols", elogiou o diretor esportivo Lars Ricken ao falar do argelino.

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Ainda assim, Bensebaini não entrará em campo na próxima partida do Dortmund, contra o SV Werder Bremen, pela Copa da Alemanha. Por causa de um cartão vermelho que recebeu na Supercopa contra o Bayern de Munique, ele está suspenso por mais uma partida.

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Desde quando Ramy Bensebaini joga pelo BVB?

Somando todas as competições, Bensebaini tem agora seis partidas disputadas. Depois de perder o início da temporada por causa de uma contusão nas costelas, ele foi titular nos dois últimos jogos da Liga dos Campeões e, no último fim de semana, na Bundesliga.

O jogador de 31 anos está no BVB desde 2023 — na época, chegou aos aurinegros sem custos de transferência, vindo do Borussia Mönchengladbach. Desde então, o defensor soma 112 partidas, dez gols e 11 assistências.