Com contrato perto do fim, Douglas Santos comenta interesse do Flamengo e futuro na Rússia

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Lateral da seleção pode assinar pré-contrato com outro clube a partir de janeiro, mas Zenit tem prioridade para renovar seu vínculo

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Em reta final de contrato com o Zenit, Douglas Santos confirmou que o Flamengo acompanha sua situação no futebol russo. Em entrevista ao ge, o lateral-esquerdo da seleção brasileira admitiu contatos prévios envolvendo seu empresário, mas deixou claro que não pretende tomar qualquer decisão antes de entender os planos do clube atual para seu futuro.

O vínculo do jogador com o Zenit vai até meados de 2027, o que permite que ele assine um pré-contrato com outra equipe a partir de janeiro. O clube russo, porém, tem uma cláusula de renovação automática por mais uma temporada, condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas em contrato. Segundo informações da ESPN, os objetivos devem ser alcançados nos próximos dias, o que torna uma transferência neste momento mais difícil.

Apesar do interesse rubro-negro, não há negociação em andamento com o jogador. Douglas Santos também descarta uma saída litigiosa e pretende aguardar uma definição do Zenit antes de avaliar os próximos passos. O lateral completa 33 anos em março e não esconde a satisfação por ter despertado a atenção de um dos principais clubes do futebol brasileiro.

"O Flamengo sempre vinha conversando, vinha tendo conversas com o empresário, perguntando e tal. Minha família, parentes, são flamenguistas. Sempre quando tem um burburinho, eles perguntam: 'E aí? Vai voltar agora mesmo?!'. Eu falo: cara, eu deixo com o Senhor. Se ele abrir as portas, vai ser o caminho. Eu procuro estar sempre em oração para que eu possa entender o momento certo e entender o momento de voltar", afirmou.

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O defensor também elogiou o projeto do Flamengo e reconheceu a força do clube no cenário sul-americano. Embora tenha carinho por Náutico e Atlético-MG, equipes pelas quais passou no Brasil, Douglas não esconde que uma oportunidade de defender o Rubro-Negro seria especial.

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"Eu tenho muito carinho pelo Náutico, pelo Atlético-MG, os dois anos que passei lá foram especiais. Mas o Flamengo hoje é um dos times que está brigando por todos os títulos. Então, a gente sabe que é uma potência ali no Brasil. Eu fico feliz de ter esses boatos, porque isso energiza e nos dá motivação para cada vez mais trabalhar forte. Se surgir a oportunidade, posso estar preparado para agarrá-la", completou.

A possibilidade de voltar ao Brasil também ganha força por uma questão familiar. Douglas Santos está na Europa desde 2016, quando deixou o futebol brasileiro para defender o Hamburgo. Depois de três temporadas na Alemanha, transferiu-se para o Zenit, onde permanece desde então. Após uma década longe de casa, o lateral admite que a distância começa a pesar na decisão sobre o futuro.

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"Faz dez anos agora que estou na Europa. Eu já conversei com outros jogadores que estão há dez, 11, 12 anos, que já voltaram e falam que bate essa sensação de querer voltar, sabe? E, como eu sempre falo, entrego minha vida a Deus e deixo Ele me levar em seus braços. Minhas filhas sempre falam que querem voltar ao Brasil, minha filha mais velha, de sete anos, mas o tempo é de Deus", declarou.

Enquanto define os próximos passos da carreira, Douglas Santos segue à disposição da seleção. Durante os treinamentos em Singapura, Carlo Ancelotti alternou o lateral do Zenit com Carlos Augusto na disputa pela posição. O Brasil volta a campo neste sábado, às 7h15 (de Brasília), para enfrentar o Japão, no Estádio Nacional de Singapura.