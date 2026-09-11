Ayoni Santos fará nesta sexta-feira seus primeiros minutos oficiais com a camisa do PSV. O cabo-verdiano, que chegou do Sparta Rotterdam, começa como ponta direita em Helmond Sport x Jong PSV.

Para Santos, trata-se de sua estreia na Eerste Divisie. O versátil destro havia atuado até aqui apenas na Eredivisie (Sparta) e na Tweede Divisie (Jong Sparta).

O talento de 21 anos foi apresentado no início de setembro no PSV, que transferiu entre 5 e 5,5 milhões de euros para o Het Kasteel. Com isso, o Sparta bateu seu recorde de transferência recebida.

Santos estreou no fim de semana passado na lista de relacionados do técnico Peter Bosz contra o Ajax, que também o convocou para o duelo da Liga dos Campeões no meio de semana com o Shakhtar Donetsk. Ele ainda não entrou em campo pela equipe principal.

A partida entre Helmond Sport e Jong PSV começa às 20h. Os promissores jovens de Eindhoven iniciaram bem a nova temporada da Eerste Divisie, com 11 pontos em seis jogos. O Helmond somou cinco pontos em cinco partidas.

Escalação do Jong PSV: Smolenaars; Penso, Bresser, Merién, Verhulst; Mulders, Cornecion, Sidibé; Santos, Jones, Kluit.



