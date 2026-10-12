Contratação excepcional: um líder discreto que faz a diferença no vestiário do Barcelona

O Barcelona não planejava reforçar o meio-campo no último verão, já que Hansi Flick e Deco acreditavam que a equipe tinha jogadores em número suficiente para encarar as competições da temporada.

Mas, no início de agosto, surgiu a oportunidade de contratar Rodri, em uma negociação do tipo que o mercado oferece.

O Real Madrid tinha interesse no jogador, que queria deixar o Manchester City, mas ele preferia se transferir para o Barcelona. Por isso, a direção esportiva do clube catalão se movimentou para fechar o negócio e levá-lo ao Camp Nou.

Segundo o jornal espanhol "Marca", a negociação não foi fácil, pois as conversas com o Manchester City foram difíceis, antes de as duas partes chegarem finalmente a um acordo pela transferência do jogador por 60 milhões de euros, além de variáveis financeiras.

Próximas partidas GAL Liga dos Campeões 15:00 BAR

A contratação recebeu grandes elogios dos torcedores do Barcelona, que demonstraram sua felicidade com a chegada do jogador durante a apresentação na Taça Joan Gamper.

A torcida sabia que o time havia contratado um vencedor da Bola de Ouro para reforçar um meio-campo que, naquele momento, começava a gerar algumas dúvidas por causa das lesões de De Jong.

Investimento excelente

Dois meses após o início das competições, não há mais espaço para dúvidas sobre o sucesso da contratação de Rodri e sobre o fato de que os 60 milhões de euros foram um investimento extremamente acertado.

Basta revisar os números do jogador para perceber seu valor. No confronto contra o Getafe, no último sábado, ele fez uma partida completa, impôs seu domínio sobre o andamento do jogo e controlou o ritmo da partida conforme a equipe precisava em cada momento.

Seus números falam por ele

Não há discussão sobre a excelência de Rodri no passe, não apenas na partida do último fim de semana, mas também na competição do Campeonato Espanhol desde o início da temporada, já que seu índice de acerto nos passes chegou a 94,5%, com um total de 489 passes certos.

Além disso, o jogador consegue, em muitas ocasiões, recuperar a bola por conta própria depois de perdê-la, o que aconteceu em duas oportunidades no duelo de sábado.

Esses números representam uma garantia para seus companheiros, que recorrem a ele constantemente, por saberem que confiar nele é a melhor forma de manter a posse de bola e evitar perdê-la.

Líder dentro do vestiário

O sucesso da contratação de Rodri não se limita ao que ele apresenta dentro de campo, já que ele também exerce um papel de liderança no vestiário do Barcelona.

Apesar de ter se juntado ao time recentemente, ele tem grande influência sobre seus companheiros, especialmente os jogadores jovens, que o veem como um professor do qual têm muito a aprender.

E com o maior objetivo da temporada diante dos olhos, que é a conquista da Liga dos Campeões da Europa, a experiência de Rodri será um elemento fundamental na busca do Barcelona por essa conquista.



