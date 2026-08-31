Contratação à vista: Jesus, um verdadeiro pesadelo para o Real Madrid

Gabriel Jesus (29 anos) vai reforçar o ataque do Barcelona, já que o clube buscava a contratação de um centroavante nato e com experiência, após as saídas de Ferran Torres e Robert Lewandowski.

Depois de defender Manchester City e Arsenal, o brasileiro tem ampla experiência em grandes jogos, e suas atuações contra o Real Madrid foram particularmente notáveis.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", nas suas quatro últimas partidas contra o Real Madrid, Gabriel Jesus marcou três gols e deu uma assistência, obtendo três vitórias e uma derrota.

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Seu primeiro confronto com o Real Madrid foi no estádio Santiago Bernabéu, e rapidamente Gabriel Jesus mostrou que esses jogos combinavam perfeitamente com ele.

Foi o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa 2019/2020, quando o brasileiro marcou o gol de empate de cabeça, depois de Isco abrir o placar. Em seguida, De Bruyne acrescentou um gol de pênalti para fazer 2 a 1, e nos minutos finais, Jesus também provocou a expulsão de Sergio Ramos com cartão vermelho, o que o impediu de participar do jogo de volta.

A partida seguinte, no Etihad Stadium, foi muito melhor para Gabriel Jesus. Em duas ocasiões nas quais demonstrou sua enorme vontade de pressionar Varane, o brasileiro deu um passe decisivo para Sterling abrir o placar e, depois, marcou o gol da vitória por 2 a 1 com uma finalização precisa, e essa atuação foi decisiva para garantir a classificação às quartas de final.

Foram necessárias duas temporadas até que Jesus reencontrasse o Real Madrid: desta vez, foi na semifinal da Liga dos Campeões da Europa da temporada 2021/22, e o brasileiro deu continuidade à sua sequência de gols contra os merengues.

No jogo de ida, no Etihad Stadium, o filho de São Paulo marcou o segundo gol com uma finalização precisa dentro da área, contribuindo para a vitória por 4 a 3.

Mas no jogo de volta, no estádio Santiago Bernabéu, Gabriel Jesus não conseguiu marcar, enquanto o Real Madrid virou o placar.

O brasileiro jogou 78 minutos e deixou o campo com o placar em 1 a 0, mas Rodrygo obrigou as duas equipes a disputarem uma prorrogação de maneira épica, e Benzema selou a virada do Real Madrid ao converter um pênalti.

E, como jogador do Arsenal, ele iria enfrentar o Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa da temporada 2024/25, mas não pôde participar por causa de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ainda assim, o Arsenal eliminou o Real Madrid ao vencer as duas partidas (3 a 0 e 2 a 1).

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Enquanto Jesus aguarda o anúncio oficial de sua chegada ao Barcelona, ele buscará repetir suas atuações marcantes contra o Real Madrid. Até agora, o brasileiro tem sido um verdadeiro pesadelo para o time merengue.