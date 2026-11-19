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O debate sobre o papel de Vinícius Júnior no Real Madrid atingiu seu auge, mais do que em qualquer outro momento. O brasileiro continua sendo um dos jogadores mais talentosos do elenco, mas seu entrosamento com o grupo e sua contribuição para o desempenho coletivo passaram a ser alvo de um escrutínio cada vez maior.

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A questão já não se resume ao que Vinícius consegue oferecer quando está com a bola, mas também ao que ele entrega quando o Real Madrid perde a posse.

Nesse contexto, Álvaro Benito, astro do Real Madrid, deu sua opinião e fez uma leitura contundente ao comparar o desempenho da equipe merengue com e sem o ponta brasileiro.

O jornal Sport publicou as declarações de Benito, que afirmou: "Podemos levantar todo tipo de hipótese, mas a verdade é que o time foi muito melhor sem Vinícius do que com ele".

E continuou: "O Real Madrid fez suas melhores partidas e alcançou a maior regularidade e solidez defensiva, tudo isso sem Vinícius. Isso já é um fato concreto".

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Ainda assim, o ex-jogador do Real Madrid não acredita que essa situação deva levar à dispensa definitiva do atacante brasileiro, explicando: "Acreditar que o Real Madrid seria um time melhor sem Vinícius é algo muito ousado".

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Para Benito, o brasileiro ainda tem espaço para recuperar seu protagonismo na equipe, mas precisa dar um passo à frente em um aspecto específico.

Ele ressaltou: "Vinícius Júnior precisa avançar nessa direção e se comprometer, entre outras coisas, a cumprir suas obrigações defensivas".

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Álvaro Benito também destacou a forma como o técnico José Mourinho pode lidar com a situação de Vinícius ao longo da temporada.

Segundo ele, Mourinho terá margem de manobra para manter Vinícius Júnior na escalação em muitas partidas de LaLiga, mas as exigências da competição serão diferentes quando chegar a hora dos confrontos mais difíceis.

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Ele explicou: "Haverá muitos jogos no Campeonato Espanhol em que Mourinho será flexível e vai escalar Diomande pela direita e Vinícius pela esquerda. Em 90% desses jogos, isso será suficiente para vencer".

Mas o cenário será outro nos grandes confrontos, como ele alertou: "Nos jogos grandes, contra o Barcelona ou na Liga dos Campeões, Mourinho vai colocar o interesse da equipe em primeiro lugar, e isso é natural. Se Vinícius não percorrer esse caminho de que estamos falando, vai ficar fora do time titular".