Numa atitude que reflete sua determinação em se afirmar, o meio-campista francês Eduardo Camavinga, de 21 anos, decidiu rejeitar qualquer proposta para deixar o Real Madrid, mantendo o desejo de permanecer no Santiago Bernabéu até o fim de seu contrato, em 2029, apesar das duras críticas que vem recebendo da torcida do clube merengue após uma temporada decepcionante.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, Camavinga não está disposto no momento a considerar qualquer opção fora da capital espanhola, apesar de ser um dos principais nomes cotados para deixar o Real Madrid, diante de sua dificuldade nos últimos meses em apresentar o seu melhor e da paralisação da notável evolução que prometia um futuro promissor quando chegou vindo do Rennes, da França.

Ao que tudo indica, a recusa do meio-campista espanhol Rodrigo Hernández em se juntar ao Real Madrid, numa negociação em que sua transferência parecia certa, abriu caminho para a possibilidade de Camavinga desempenhar um papel central no projeto do técnico José Mourinho para a nova temporada, especialmente diante da necessidade da equipe merengue de reforçar o meio-campo.

Apesar do duro golpe que sofreu ao ser cortado da lista do técnico Didier Deschamps para a Copa do Mundo de 2026, o jogador francês foi um dos poucos que completaram a pré-temporada desde o início, num claro sinal de seu comprometimento e de seu desejo de recuperar o nível habitual.

Essa postura representa uma grande aposta de Camavinga em sua capacidade de superar a crise que atravessa, já que enfrenta críticas ferozes de toda a torcida do Real Madrid, que considera que sua evolução estagnou de forma notável, depois de ter sido visto como um dos maiores talentos jovens da Europa quando chegou à capital espanhola.