Segundo o portal esportivo grego TV Proponitika, RB Leipzig, Stuttgart e Hoffenheim, três clubes da elite do futebol alemão, demonstraram interesse em Christos Zafeiris, do PAOK Saloniki.

De acordo com a publicação, a equipe de agentes do jogador de 23 anos já teria feito os primeiros contatos com a Alemanha e estaria tomando as devidas providências para a próxima janela de transferências, no inverno.

O PAOK, onde Zafeiris atuou certa vez no mesmo time que Konstantelias, reforço do BVB, havia contratado o meio-campista central apenas no verão de 2025 por consideráveis 10,5 milhões de euros junto ao Slavia Praga e lhe deu um contrato até 2029.

Também por isso, uma contratação no inverno deve se mostrar complicada, até porque ainda não há ofertas na mesa. Embora o trio citado da Bundesliga esteja observando de perto o jogador, que tem 17 partidas pela seleção grega, ainda não houve passos concretos.

No PAOK, Zafeiris disputou dez partidas na atual temporada, considerando todas as competições, e contribuiu com duas participações em gols (dois gols).