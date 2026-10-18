O Real Madrid recebe o Sevilla nesta noite em um clima que sugere mudanças, tanto no que diz respeito à escalação, após a reação dos jogadores menos utilizados na partida contra a Roma, quanto no desempenho e na imagem técnica, depois de uma vitória importante na Liga dos Campeões (4-3) que devolveu a confiança ao time, graças a uma reação forte que o Merengue costuma apresentar em sua competição preferida.

O Real Madrid disputa sua primeira partida sem Vinícius Júnior, que recebeu suspensão de 4 partidas, em meio a questionamentos sobre a formação ofensiva do técnico José Mourinho.

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Ganha destaque uma opção que era inesperada antes do confronto com a Roma, mas que se tornou mais concreta após a atuação marcante de Endrick. O técnico estuda escalá-lo novamente na ponta direita, depois de ele ter apresentado um desempenho excepcional diante do time italiano, segundo o jornal "Marca", da Espanha.

Nesse caso, Kylian Mbappé seguiria no centro do ataque, e Diomande na faixa esquerda, onde também se destacou na última terça-feira, com Jude Bellingham recuando um pouco. Isso significaria mudar o trio ofensivo no qual o treinador português se apoiou durante a maior parte da temporada.

Mas Mourinho também estuda outras opções, depois de Arda Güler ter entrado no segundo tempo contra a Roma e provado que merece mais minutos. Ele pode atuar em uma posição mais avançada para compensar a ausência de Vinícius, ou jogar no meio-campo ao lado de Tchouaméni e Valverde.

A partida contra a Roma levantou alguns questionamentos sobre as escolhas do treinador. Mourinho afirmou na coletiva de imprensa, ontem, que os jogadores que entraram no segundo tempo merecem jogar, assim como aqueles que começaram a partida, referindo-se a Diomande e Mbappé.

Quaisquer que sejam as escolhas de Mourinho, tropeçar não é uma opção aceitável, especialmente porque a próxima rodada terá o Clássico contra o Barcelona no Camp Nou, diante de uma diferença de pontos que não favorece o Real Madrid. O time deveria estar disputando o título do Campeonato Espanhol, e será difícil justificar a continuidade de suas dificuldades na competição.



