Os detalhes do relatório do árbitro da partida entre Real Madrid e Villarreal revelaram as possíveis punições que aguardam Vinícius Júnior após sua expulsão por puxar o cabelo de um jogador adversário, além de sua reação furiosa logo após a exibição do cartão vermelho, o que pode significar sua ausência no próximo Clássico contra o Barcelona.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o relatório da partida entre Real Madrid e Villarreal, elaborado pelo árbitro Isidro Díaz de Mera, surgiu nas primeiras horas da manhã de hoje, incluindo os detalhes da expulsão de Vinícius Júnior, após ele puxar o cabelo de Saliba, jogador do Villarreal, aos 71 minutos da partida.

O árbitro não tomou a decisão de expulsão inicialmente, antes de revisar o lance pela tecnologia do árbitro de vídeo, a partir de um alerta de Alejandro Muñiz Ruiz.

Durante a mesma gravação de áudio, os responsáveis na sala do VAR informaram ao árbitro dentro de campo que o lance se enquadrava no item de "conduta violenta".

Consta no relatório do árbitro, pertencente à região de Castela-La Mancha: "Puxou o cabelo de um adversário com a bola em jogo, sem que a bola estivesse em disputa entre os dois".

Essa redação, à espera da decisão do comitê de disciplina prevista para ser divulgada na quarta-feira, abre a porta para duas possibilidades de punição, segundo o artigo 130 relativo à violência.

A primeira possibilidade consiste em limitar-se à suspensão do jogador por uma partida, com base no primeiro parágrafo do mesmo artigo, que estabelece: "Cometer conduta violenta durante o jogo ou como resultado direto de uma das situações que ocorram durante ele, desde que o ato envolva perigo sem que dele resultem danos ou lesões, é punido com suspensão de uma a três partidas, ou por um período de até um mês".

Mas o próprio relatório indica que o lance ocorreu "sem que a bola estivesse em disputa entre os dois", uma redação que abre a porta para a suspensão de Vinícius por duas partidas, segundo o segundo parágrafo do mesmo artigo, que estabelece: "Se o ato descrito no parágrafo anterior ocorrer fora do contexto do jogo, quando o jogador não estiver em posição que lhe permita disputar a bola, ou durante uma paralisação do jogo, é punido com suspensão de duas a três partidas".

Com base nisso, os três membros do comitê de disciplina terão de determinar o que se entende pela expressão do árbitro: "com a bola em jogo, sem que a bola estivesse em disputa entre os dois".

O relatório também inclui uma descrição da reação furiosa do jogador brasileiro após sua expulsão, pois o árbitro escreveu: "Após sua expulsão, e enquanto estava em campo, continuou a protestar contra minha decisão em voz alta, dirigindo-se à área em que eu estava de maneira agressiva, e seus companheiros de equipe tiveram de segurá-lo, sem que eu pudesse identificar qualquer frase específica dita por ele".

Existem diversas possibilidades para lidar com esse lance, sendo a melhor para o jogador brasileiro considerar seu ato como uma conduta contrária à ordem esportiva, uma infração cuja punição varia entre a suspensão de uma partida e quatro partidas, com a aplicação mais provável do limite mínimo da punição.

Os regulamentos estabelecem: "É punido com suspensão de até quatro partidas, ou com multa de até 602 euros, todo aquele que cometer conduta contrária à ordem esportiva, sempre que esse comportamento for classificado como infração leve".

Já o pior cenário para Vinícius consiste na classificação de seu ato dentro dos protestos contra os árbitros, segundo o artigo 127 do código disciplinar, que estabelece: "Protestar contra o árbitro principal, os árbitros assistentes ou o quarto árbitro, a menos que isso configure uma infração mais grave, é punido com suspensão de duas a três partidas, ou por um período de até um mês".

A outra possibilidade consiste em considerar o ato do jogador como ofensa ou desacato ao árbitro, segundo o artigo 124, que estabelece: "Dirigir-se aos árbitros, dirigentes ou autoridades esportivas com palavras ou atitudes que envolvam desacato ou desrespeito, a menos que isso configure uma infração mais grave, é punido com suspensão de duas a três partidas, ou por um período de até um mês".

Em ambos os casos, a punição começa em pelo menos duas partidas, e com base em todos os dados, o limite mínimo da punição possível seria a suspensão de Vinícius por duas partidas, sendo uma partida pela expulsão e outra como resultado de sua reação posterior.

Mas a punição pode chegar a quatro partidas se seu ato for considerado conduta violenta fora do contexto do jogo, com o acréscimo de duas partidas por sua reação após a expulsão.

Já o cenário intermediário consiste na suspensão do jogador por três partidas, seja suspendendo-o por uma partida pela expulsão e duas partidas por seus protestos posteriores, seja suspendendo-o por duas partidas pela conduta violenta e uma partida adicional por sua reação.

Em todos os cenários, Vinícius desfalcará a partida do Clássico contra o Barcelona, prevista para o dia 25 do mês atual, no estádio Spotify Camp Nou.