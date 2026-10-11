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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

Consequências da expulsão: Vinícius vai desfalcar o Real Madrid no Clássico?

Vinicius Junior
Real Madrid
Barcelona
Villarreal
La Liga
Brasil
Espanha

Relatório do árbitro condena duramente as atitudes do brasileiro

Os detalhes do relatório do árbitro da partida entre Real Madrid e Villarreal revelaram as possíveis punições que aguardam Vinícius Júnior após sua expulsão por puxar o cabelo de um jogador adversário, além de sua reação furiosa logo após a exibição do cartão vermelho, o que pode significar sua ausência no próximo Clássico contra o Barcelona.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o relatório da partida entre Real Madrid e Villarreal, elaborado pelo árbitro Isidro Díaz de Mera, surgiu nas primeiras horas da manhã de hoje, incluindo os detalhes da expulsão de Vinícius Júnior, após ele puxar o cabelo de Saliba, jogador do Villarreal, aos 71 minutos da partida.

O árbitro não tomou a decisão de expulsão inicialmente, antes de revisar o lance pela tecnologia do árbitro de vídeo, a partir de um alerta de Alejandro Muñiz Ruiz.

Durante a mesma gravação de áudio, os responsáveis na sala do VAR informaram ao árbitro dentro de campo que o lance se enquadrava no item de "conduta violenta".

Consta no relatório do árbitro, pertencente à região de Castela-La Mancha: "Puxou o cabelo de um adversário com a bola em jogo, sem que a bola estivesse em disputa entre os dois".

Essa redação, à espera da decisão do comitê de disciplina prevista para ser divulgada na quarta-feira, abre a porta para duas possibilidades de punição, segundo o artigo 130 relativo à violência.

A primeira possibilidade consiste em limitar-se à suspensão do jogador por uma partida, com base no primeiro parágrafo do mesmo artigo, que estabelece: "Cometer conduta violenta durante o jogo ou como resultado direto de uma das situações que ocorram durante ele, desde que o ato envolva perigo sem que dele resultem danos ou lesões, é punido com suspensão de uma a três partidas, ou por um período de até um mês".

Mas o próprio relatório indica que o lance ocorreu "sem que a bola estivesse em disputa entre os dois", uma redação que abre a porta para a suspensão de Vinícius por duas partidas, segundo o segundo parágrafo do mesmo artigo, que estabelece: "Se o ato descrito no parágrafo anterior ocorrer fora do contexto do jogo, quando o jogador não estiver em posição que lhe permita disputar a bola, ou durante uma paralisação do jogo, é punido com suspensão de duas a três partidas".

Com base nisso, os três membros do comitê de disciplina terão de determinar o que se entende pela expressão do árbitro: "com a bola em jogo, sem que a bola estivesse em disputa entre os dois".

O relatório também inclui uma descrição da reação furiosa do jogador brasileiro após sua expulsão, pois o árbitro escreveu: "Após sua expulsão, e enquanto estava em campo, continuou a protestar contra minha decisão em voz alta, dirigindo-se à área em que eu estava de maneira agressiva, e seus companheiros de equipe tiveram de segurá-lo, sem que eu pudesse identificar qualquer frase específica dita por ele".

Existem diversas possibilidades para lidar com esse lance, sendo a melhor para o jogador brasileiro considerar seu ato como uma conduta contrária à ordem esportiva, uma infração cuja punição varia entre a suspensão de uma partida e quatro partidas, com a aplicação mais provável do limite mínimo da punição.

Os regulamentos estabelecem: "É punido com suspensão de até quatro partidas, ou com multa de até 602 euros, todo aquele que cometer conduta contrária à ordem esportiva, sempre que esse comportamento for classificado como infração leve".

Já o pior cenário para Vinícius consiste na classificação de seu ato dentro dos protestos contra os árbitros, segundo o artigo 127 do código disciplinar, que estabelece: "Protestar contra o árbitro principal, os árbitros assistentes ou o quarto árbitro, a menos que isso configure uma infração mais grave, é punido com suspensão de duas a três partidas, ou por um período de até um mês".

A outra possibilidade consiste em considerar o ato do jogador como ofensa ou desacato ao árbitro, segundo o artigo 124, que estabelece: "Dirigir-se aos árbitros, dirigentes ou autoridades esportivas com palavras ou atitudes que envolvam desacato ou desrespeito, a menos que isso configure uma infração mais grave, é punido com suspensão de duas a três partidas, ou por um período de até um mês".

Em ambos os casos, a punição começa em pelo menos duas partidas, e com base em todos os dados, o limite mínimo da punição possível seria a suspensão de Vinícius por duas partidas, sendo uma partida pela expulsão e outra como resultado de sua reação posterior.

Mas a punição pode chegar a quatro partidas se seu ato for considerado conduta violenta fora do contexto do jogo, com o acréscimo de duas partidas por sua reação após a expulsão.

Já o cenário intermediário consiste na suspensão do jogador por três partidas, seja suspendendo-o por uma partida pela expulsão e duas partidas por seus protestos posteriores, seja suspendendo-o por duas partidas pela conduta violenta e uma partida adicional por sua reação.

Em todos os cenários, Vinícius desfalcará a partida do Clássico contra o Barcelona, prevista para o dia 25 do mês atual, no estádio Spotify Camp Nou.

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