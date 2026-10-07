"Acho que este é o passo certo para a minha carreira. Estou me sentindo muito bem aqui e estou pronto para começar imediatamente", disse Alaba, que assinou um contrato de um ano com o clube da primeira divisão italiana até o próximo verão, em sua apresentação oficial na terça-feira.

"A Serie A sempre me fascinou. Eu me senti em casa aqui imediatamente", destacou Alaba, que pôde ser convencido pelo técnico alemão da Udinese, Kosta Runjaic, a aceitar um compromisso com os italianos. Além disso, ele afirmou ter buscado avaliações de antigos companheiros de destaque: "Conversei com amigos e jogadores que conhecem a Itália, como Luka (Modric), Marko (Arnautovic) e Franck (Ribery). Tomei minha decisão de forma muito consciente."

Alaba mantém uma amizade próxima com Ribery após muitos anos juntos no Bayern de Munique; o francês conhece o futebol italiano por passagens pela Fiorentina e pela Salernitana no fim da carreira. Modric, com quem Alaba jogou lado a lado no Real, por sua vez atua no Milan desde 2025, enquanto Arnautovic, ex-companheiro de Alaba na seleção austríaca, jogou na Itália por Inter de Milão e Bologna.

Quando David Alaba fará sua estreia pela Udinese?

"Aqui, como em outras equipes, posso ser um irmão mais velho. Fico sempre feliz quando posso assumir responsabilidade", explicou Alaba, afirmando que também quer ser mentor dos jogadores mais jovens na Udinese com sua grande experiência em Udine. Embora ele tenha ficado muito tempo à procura de um novo clube após o fim do contrato com o Real no fim de junho e só tenha assinado com a Udinese no fim de setembro, Alaba destacou que pode ajudar imediatamente em campo.

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Assim, o austríaco de 34 anos pode possivelmente fazer sua estreia na Serie A já na próxima segunda-feira, no jogo fora de casa contra o Torino. Alaba deve estabilizar a defesa da Udinese, que vinha oscilando nas últimas partidas: em cinco jogos de liga até aqui nesta temporada, o time já sofreu 11 gols. Com quatro pontos, a Udinese ocupa atualmente a 13ª posição na tabela.