Conmebol confirma VAR nas eliminatórias para a Copa do Mundo

Confederação sul-americana arcará com os custos dos equipamentos; os gastos com a equipe de arbitragem fica por conta da Fifa

A Conmebol confirmou que utilizará o VAR em todas as partidas das Eliminatórias para a do Qatar, em 2022. A entidade sul-americana já utiliza a tecnologia em seus principais campeonatos, com a , Libertadores e (estes dois últimos a partir das oitavas de final).

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

No comunicado divulgado nesta sexta-feira, a Conmebol informou que arcará com os equipamentos e instalação enquanto que a Fifa será responsável por todos os custos da arbitragem responsável pelo VAR em cada partida. Uma exigência feita pela federação sul-americana foi que todos os estádios que receberem jogos tenham a estrutura necessária para receber a tecnologia.

Mais times

A utilização do árbitro de vídeo foi aprovada para os 90 jogos do torneio que começo já em março. O estreia na competição no dia 26, contra a , no Recife.