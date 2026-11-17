Compartilhar Siga GOAL no Google

Está definida a lista de seleções classificadas para as quartas de final da Liga das Nações da temporada 2026-2027. A fase de grupos determinou as oito equipes que seguem na competição, com o líder e o vice-líder de cada grupo do primeiro nível, e agora as atenções se voltam para o sorteio da próxima sexta-feira, que definirá confrontos aguardados entre as grandes seleções do continente europeu.

Publicidade

A edição atual reúne uma disputa acirrada entre algumas das principais seleções europeias. Alemanha, França, Inglaterra e Portugal garantiram a liderança de seus grupos, enquanto Bélgica, Holanda, Espanha e Noruega avançaram na segunda colocação, e as seleções classificadas foram divididas em dois níveis antes do sorteio.

No Grupo 1, a França se classificou ao terminar na liderança, com 13 pontos. A Bélgica ficou em segundo lugar, com 12 pontos, enquanto a Itália terminou em terceiro, com 10 pontos, e a Turquia ficou na lanterna, sem pontuar.

No Grupo 2, a Alemanha garantiu o primeiro lugar com 11 pontos, superando no confronto direto a Holanda, que ficou com a segunda colocação com a mesma pontuação. A Grécia terminou em terceiro, também com 11 pontos, e a Sérvia ficou na lanterna do grupo, sem pontuar.

Já o Grupo 3 teve uma disputa intensa até a última rodada, até que a Inglaterra garantiu a liderança com 15 pontos, superando no saldo de gols a Espanha, que terminou em segundo lugar com a mesma pontuação. A Croácia ficou em terceiro, com 6 pontos, e a República Tcheca terminou na última posição, sem pontuar.

Publicidade Publicidade

No Grupo 4, Portugal encerrou a fase de grupos na liderança, com 15 pontos , enquanto a Noruega garantiu a segunda vaga ao terminar em segundo lugar, com 9 pontos, à frente da Dinamarca, que ficou em terceiro com a mesma pontuação. O País de Gales terminou na quarta posição, com 3 pontos.

Tópicos relacionados

Assim, a lista de líderes dos quatro grupos é formada por França, Alemanha, Inglaterra e Portugal, enquanto Bélgica, Holanda, Espanha e Noruega se classificaram na segunda posição. Essas oito seleções vão disputar as vagas nas semifinais da competição.

O regulamento da competição dá vantagem ao líder de cada grupo no sorteio das quartas de final, já que ele enfrentará uma das seleções que terminaram em segundo lugar em outro grupo, evitando-se o confronto entre duas seleções que já se enfrentaram na fase de grupos. Os jogos de ida serão disputados nos estádios dos segundos colocados, enquanto os líderes receberão as partidas de volta.

Publicidade

As atenções se voltam para a cidade suíça de Nyon, que sediará o sorteio das quartas de final na sexta-feira, 20 de novembro. Ali serão definidos os quatro confrontos que darão acesso às semifinais, em meio à expectativa de possíveis duelos de peso entre os gigantes do continente.

O sorteio pode reservar confrontos de peso, diante da presença de seleções do porte de França, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Portugal, Holanda e Bélgica, o que abre caminho para aguardados duelos europeus, que podem colocar frente a frente ex-campeões da competição e seleções que buscam escrever um novo capítulo em sua história.

Publicidade

As quartas de final serão disputadas em jogos de ida e volta entre 25 e 30 de março de 2027, e as quatro seleções vencedoras avançarão às semifinais, que fazem parte da fase final da competição, marcada para o período de 9 a 13 de junho de 2027.