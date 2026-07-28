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Zinedine ZidaneGetty Images

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Confronto explosivo espera Zidane em sua primeira aparição pela França: conheça o adversário

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Data da primeira partida da França sob o comando de Zidane

Terminou uma das mais longas histórias de espera do futebol mundial, e finalmente a lenda francesa Zinedine Zidane voltou para casa, com o campeão da Copa do Mundo de 1998 assumindo o comando da seleção da França.

A Federação Francesa de Futebol anunciou, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira, a nomeação da lenda Zinedine Zidane como treinador da seleção principal, pondo fim a uma trajetória de 14 anos do técnico Didier Deschamps à frente da comissão técnica da França.

O presidente da Federação Francesa revelou durante a coletiva que Zidane assinará um contrato de longa duração, que se estende pelos próximos quatro anos, e que assumirá oficialmente todas as suas funções a partir do início do próximo mês de agosto, em um projeto que visa comandar a França nas grandes competições vindouras.

A primeira aparição de Zizou no banco de reservas da seleção está prevista para o próximo mês de setembro, quando ele iniciará sua caminhada com um confronto de peso diante da seleção da Turquia no dia 25 de setembro, pela primeira rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

O começo não será fácil para o novo treinador, pois o aguarda uma agenda cheia na mesma competição, com um duelo contra a Bélgica no dia 28 de setembro, seguido de um esperado embate diante da Itália no dia 2 de outubro, antes de reencontrar a Bélgica no dia 5 do mesmo mês.

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