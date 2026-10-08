A rádio espanhola "Cadena Ser" revelou um clima tenso dentro do vestiário do Real Madrid, afirmando que o estado de frieza e os conflitos que surgiram no elenco desde a temporada passada ainda persistem, apesar de o português José Mourinho ter assumido o comando técnico da equipe neste verão.

O Real Madrid se prepara para retornar à disputa do Campeonato Espanhol depois de amanhã, no sábado, quando recebe o Villarreal, após uma pausa internacional que durou cerca de 3 semanas, isso depois de ter perdido para o Atlético de Madrid pelo placar de 2 a 1 na última rodada.

O time merengue tem pela frente uma série de jogos difíceis durante outubro, já que enfrenta a Roma antes de receber Sevilla e Leipzig, e depois visita o Barcelona no clássico do Campeonato Espanhol no dia 25 do mês.

Apesar de os jogadores terem estado durante o último período com as seleções de seus países, o clima dentro do vestiário não parece estável, de acordo com o que revelou o jornalista Antón Meana no programa "El Larguero", onde descreveu a situação como "longe de ser tranquilizadora".

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Clima frio e confronto entre jogadores

Meana afirmou, segundo noticiou a rede francesa RMC, que o problema fundamental dentro da equipe não mudou, explicando: "O único problema é que ainda vejo o vestiário frio como estava há 5 meses".

O jornalista destacou que Mourinho, desde sua chegada ao Real Madrid, não conseguiu até agora mudar a dinâmica de um grupo de jogadores cuja relação não era boa com Xabi Alonso ou Álvaro Arbeloa no período anterior.

E acrescentou que a situação chegou, segundo as informações disponíveis, a um confronto entre dois jogadores, sem revelar suas identidades.

Prosseguiu dizendo que o estado de frieza dentro do vestiário, que nem mesmo a forte personalidade de Mourinho conseguiu encerrar, coincidiu com a polêmica levantada em torno de Kylian Mbappé, criando um clima tenso antes de um mês de extrema importância para o time merengue.

Situação de Mbappé aumenta a pressão

Ao mesmo tempo, Kylian Mbappé voltou aos treinos coletivos com o Real Madrid ontem, na quarta-feira, pela primeira vez desde que sofreu a lesão durante sua participação com a seleção da França diante da Turquia.

Segundo a "Cadena Ser", a condição física do atacante francês ficou muito boa, e ele voltou a estar disponível para atuar diante do Villarreal, o que dá a Mourinho a possibilidade de escalá-lo como titular desde o início da partida.

Mbappé havia provocado polêmica durante o período de pausa internacional, por conta de sua aparição em um local noturno, e depois pela publicação de um vídeo enquanto andava de bicicleta, num momento em que se recuperava da lesão.

Apesar disso, fontes dentro do Real Madrid afirmam, segundo a rádio espanhola, que não há descontentamento dentro do clube em relação ao jogador, e que a diretoria entende que o jogador agiu de acordo com o que havia sido combinado durante seu período de recuperação.

A "Cadena Ser" também apontou que Mourinho conversou com Mbappé durante esta semana, numa tentativa de orientá-lo a ter mais cautela e tranquilidade em sua vida fora de campo.

Por outro lado, não parece que o Real Madrid espere que Mbappé seja alvo de vaias da torcida do Santiago Bernabéu durante o confronto com o Villarreal, assim como o clube afirma seu apoio ao jogador e ao técnico ao lidar com a polêmica que o cerca.