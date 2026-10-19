Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Diego SimeoneGetty Images
Traduzido por

Confronto com o Barcelona se aproxima: novo problema para o Atlético de Madrid antes de encarar o Stuttgart

Stuttgart x Atlético de Madrid
Stuttgart
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid x Barcelona
Barcelona
La Liga
C. Romero
D. Simeone
Alemanha
Espanha
Argentina

Simeone está em apuros

Uma reportagem da imprensa espanhola revelou nesta segunda-feira que Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, enfrenta uma grande crise antes do confronto com o Stuttgart, amanhã, pela Liga dos Campeões.

Segundo o jornal "Sport", Diego Simeone começou a temporada sofrendo com problemas no terço ofensivo, tendo encontrado dificuldade para alcançar estabilidade ou achar soluções para o ataque, situação que o obrigou até a "sacrificar" o jogador Lookman.

Agora, no momento em que a equipe começava a apresentar um desempenho forte, o treinador argentino enfrenta um novo contratempo, desta vez em sua linha defensiva.

A lesão de "Cuti" Romero, cortado da lista da equipe para o duelo contra o Stuttgart na Liga dos Campeões, obriga o Atlético a reorganizar suas peças defensivas, justamente quando se aproxima uma sequência de partidas decisivas.

Até agora, estava claro que o quarteto defensivo formado por Grimaldo, Hancko, Romero e Pubill havia conquistado a confiança de Simeone. Quando fazia rodízio na linha de trás, ele costumava se concentrar nas posições dos laterais, poupando Pubill na direita com a entrada de Marcos Llorente, ou poupando Grimaldo na esquerda com a utilização de Daniel Martínez.

 Já na Alemanha, Simeone não contará com seu compatriota, que se destacou como líder central da defesa.

O ex-jogador do Tottenham se lesionou durante uma partida difícil contra o Espanyol, decidida em favor de sua equipe graças a um gol marcado por Álex Baena nos instantes finais.

 Romero, que sofre de uma distensão muscular e ficará fora dos gramados por cerca de dez dias, havia brilhado antes disso no estádio "Mendizorroza", onde marcou o gol da vitória contra o Deportivo Alavés nos minutos finais.

Sua ausência não se limitará apenas ao confronto europeu, ainda que não deva se prolongar muito: o zagueiro argentino também desfalcará a equipe na partida marcada para o próximo sábado, no estádio "Metropolitano", contra o Deportivo La Coruña, mas a expectativa é de que retorne uma semana depois, no jogo que será realizado no estádio "Ciutat de València", desde que sua recuperação transcorra bem.

De todo modo, o Atlético não pretende apressar o retorno do jogador nem arriscá-lo sem necessidade, por ser uma das peças mais importantes da equipe. O objetivo é que o argentino esteja em plenas condições para dois duelos extremamente difíceis que aguardam os "rojiblancos": contra o Bayern de Munique na Liga dos Campeões (3 de novembro) e contra o Barcelona no Campeonato Espanhol (8 de novembro).

 Essas duas partidas têm enorme importância, e Cuti espera estar disponível para participar delas, ajudando a equipe a superar uma semana que será decisiva para suas ambições.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google