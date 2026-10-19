Uma reportagem da imprensa espanhola revelou nesta segunda-feira que Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, enfrenta uma grande crise antes do confronto com o Stuttgart, amanhã, pela Liga dos Campeões.

Segundo o jornal "Sport", Diego Simeone começou a temporada sofrendo com problemas no terço ofensivo, tendo encontrado dificuldade para alcançar estabilidade ou achar soluções para o ataque, situação que o obrigou até a "sacrificar" o jogador Lookman.

Agora, no momento em que a equipe começava a apresentar um desempenho forte, o treinador argentino enfrenta um novo contratempo, desta vez em sua linha defensiva.

A lesão de "Cuti" Romero, cortado da lista da equipe para o duelo contra o Stuttgart na Liga dos Campeões, obriga o Atlético a reorganizar suas peças defensivas, justamente quando se aproxima uma sequência de partidas decisivas.

Até agora, estava claro que o quarteto defensivo formado por Grimaldo, Hancko, Romero e Pubill havia conquistado a confiança de Simeone. Quando fazia rodízio na linha de trás, ele costumava se concentrar nas posições dos laterais, poupando Pubill na direita com a entrada de Marcos Llorente, ou poupando Grimaldo na esquerda com a utilização de Daniel Martínez.

Já na Alemanha, Simeone não contará com seu compatriota, que se destacou como líder central da defesa.

O ex-jogador do Tottenham se lesionou durante uma partida difícil contra o Espanyol, decidida em favor de sua equipe graças a um gol marcado por Álex Baena nos instantes finais.

Romero, que sofre de uma distensão muscular e ficará fora dos gramados por cerca de dez dias, havia brilhado antes disso no estádio "Mendizorroza", onde marcou o gol da vitória contra o Deportivo Alavés nos minutos finais.

Sua ausência não se limitará apenas ao confronto europeu, ainda que não deva se prolongar muito: o zagueiro argentino também desfalcará a equipe na partida marcada para o próximo sábado, no estádio "Metropolitano", contra o Deportivo La Coruña, mas a expectativa é de que retorne uma semana depois, no jogo que será realizado no estádio "Ciutat de València", desde que sua recuperação transcorra bem.

De todo modo, o Atlético não pretende apressar o retorno do jogador nem arriscá-lo sem necessidade, por ser uma das peças mais importantes da equipe. O objetivo é que o argentino esteja em plenas condições para dois duelos extremamente difíceis que aguardam os "rojiblancos": contra o Bayern de Munique na Liga dos Campeões (3 de novembro) e contra o Barcelona no Campeonato Espanhol (8 de novembro).

Essas duas partidas têm enorme importância, e Cuti espera estar disponível para participar delas, ajudando a equipe a superar uma semana que será decisiva para suas ambições.