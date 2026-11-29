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Jude Bellingham, astro do Real Madrid, quebrou o silêncio por meio de um comunicado publicado em seu aplicativo pessoal, após a polêmica na partida do Merengue contra o Deportivo Alavés.

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Segundo o jornal Sport, o meio-campista inglês apresentou sua versão sobre o lance que, inicialmente, resultou na marcação de um pênalti a seu favor, antes de o árbitro voltar atrás na decisão após a intervenção do VAR.

Jude Bellingham também comentou a expulsão, que o impedirá de atuar na próxima partida do Campeonato Espanhol, contra a Real Sociedad.

O jogador do Real Madrid admitiu sua responsabilidade pelo cartão vermelho, mas, ao mesmo tempo, manteve a posição de que houve contato na disputa com o defensor do Alavés.

Bellingham explicou seu ponto de vista e questionou o fato de o árbitro não ter visto um dos ângulos de câmera durante a revisão do lance.

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"Estou muito triste com o resultado da partida de ontem e sinto que tirei do time uma chance real de buscar a virada nos minutos restantes, depois de ter sido expulso", disse o inglês em sua mensagem.

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"Sobre o lance, tenho 100% de certeza de que houve contato no meu joelho e na minha coxa, e a câmera que filmou a jogada por trás comprova isso, na minha opinião", continuou.

"Não entendo muito bem por que não mostraram aquele ângulo ao árbitro. Talvez, depois de ver essa imagem, o árbitro continuasse achando que houve contato, mas que não era suficiente para marcar pênalti, o que teria sido uma decisão sensata", enfatizou.

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"Mas é improvável que ele tivesse me mostrado um segundo cartão amarelo por simulação, o que vai me tirar da importante partida desta semana contra a Real Sociedad", destacou.

"Eu só queria compartilhar meu ponto de vista, sem nenhuma intenção de culpar ninguém ou criar polêmica. Assumo total responsabilidade por ter me envolvido em duas situações bobas que terminaram com o cartão vermelho", afirmou.

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"Ainda há muitos pontos em disputa no Campeonato Espanhol, apesar deste tropeço, e estou convencido de que o time vai voltar ao caminho certo", concluiu.

Desfalque importante para o Real Madrid

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O Real Madrid tropeçou diante do Alavés em um momento inesperado e agora tem pela frente uma sequência de confrontos difíceis.

O time comandado por Mourinho terá de enfrentar Real Sociedad, Athletic Bilbao e Arsenal em três jogos seguidos fora de casa, com todas as dificuldades que esses duelos representam.

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O treinador português não poderá contar com Jude Bellingham na primeira dessas partidas, em San Sebastián, por causa da expulsão contra o Alavés, embora a posição do Real Madrid sobre a apresentação de um recurso contra a decisão ainda não esteja definida.

A ausência do inglês é um duro golpe para o time merengue, sobretudo porque ele vinha sendo um dos jogadores de maior destaque da equipe nos últimos tempos.